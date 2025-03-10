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Posted 10 марта, 11:08

Published 10 марта, 11:08

Modified 10 марта, 11:10

Updated 10 марта, 11:10

Силовики взяли трех экстремистов, управляющих заключенными в колонии Батайска

Силовики взяли трех экстремистов, управлявших заключенными в колонии Батайска

10 марта 2025, 11:08
Фото: 1MI. Силовики взяли трех экстремистов, управляющих заключенными в колонии Батайска
В Ростовской области задержали троих человек, подозреваемых в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает региональное УФСБ 10 марта.

По информации ведомства, трое экстремистов буквально управляли преступной средой в колонии №15, расположенной в городе Батайске. Они якобы назначали главных на разных уровнях иерархии из числа заключенных, контролировали соблюдение «воровских законов» и «понятий», а также пропагандировали их.

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Подчиненные собирали деньги в «общак» и распределяли их для нужд участников экстремистской организации. Судя по тому, что задержанные лично участвовали в собраниях и разрешали конфликты между заключенными, они уже отбывали срок в тот момент. Очевидно, теперь он может значительно увеличиться.

Ранее за экстремистские посты оштрафовали жителя Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Экстремизм#Задержание#УФСБ#Колония#Судебное разбирательство
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