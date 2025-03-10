Силовики взяли трех экстремистов, управлявших заключенными в колонии Батайска

Подчиненные собирали деньги в «общак» и распределяли их для нужд участников экстремистской организации. Судя по тому, что задержанные лично участвовали в собраниях и разрешали конфликты между заключенными, они уже отбывали срок в тот момент. Очевидно, теперь он может значительно увеличиться.