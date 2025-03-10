Силовики взяли трех экстремистов, управлявших заключенными в колонии Батайска

Posted 10 марта, 11:08
Published 10 марта, 11:08
Modified 10 марта, 11:10
Updated 10 марта, 11:10
По информации ведомства, трое экстремистов буквально управляли преступной средой в колонии №15, расположенной в городе Батайске. Они якобы назначали главных на разных уровнях иерархии из числа заключенных, контролировали соблюдение «воровских законов» и «понятий», а также пропагандировали их.
Подчиненные собирали деньги в «общак» и распределяли их для нужд участников экстремистской организации. Судя по тому, что задержанные лично участвовали в собраниях и разрешали конфликты между заключенными, они уже отбывали срок в тот момент. Очевидно, теперь он может значительно увеличиться.
Ранее за экстремистские посты оштрафовали жителя Ростовской области.