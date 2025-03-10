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Posted 10 марта, 10:37

Published 10 марта, 10:37

Modified 10 марта, 10:39

Updated 10 марта, 10:39

Опасную болезнь из-за вяленой рыбы подхватил житель Ростовской области

Смертельную болезнь из-за рыбы подхватил житель Ростовской области

10 марта 2025, 10:37
Фото: 1MI. Опасную болезнь из-за вяленой рыбы подхватил житель Ростовской области
Житель Ростовской области заразился опасной тяжелой болезнью после того, как съел вяленую рыбу. Об инциденте в городе Волгодонске сообщили в местной администрации 10 марта.

Один из местных жителей обратился в больницу. Вероятно, мужчина жаловался на боли в животе и общее недомогание — врачи диагностировали у него ботулизм.

Позже выяснилось, что перед тем, как горожанину стало плохо, он съел вяленую рыбу, которую купил на стихийном рынке. Никаких документов, подтверждающих качество, там не было. Не исключено, что рыбу продавал какой-нибудь местный рыбак.

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Ботулизм появляется из-за ботулотоксина, который вырабатывают бактерии Clostridium botulinum. Они активно размножаются в продуктах длительного хранения, если при их приготовлении нарушены санитарные правила. Выявить ботулотоксин без лабораторного анализа практически невозможно.

Зараженные чувствуют слабость в мышцах, подвержены параличу и поражению центральной нервной системы. В некоторых случаях заболевание грозит даже летальным исходом.

Ранее ботулизм обнаружили в партии салатов.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Волгодонск#Болезнь#Санитарные правила#Ботулизм#Стихийный рынок
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