Смертельную болезнь из-за рыбы подхватил житель Ростовской области

Posted 10 марта, 10:37
Published 10 марта, 10:37
Modified 10 марта, 10:39
Updated 10 марта, 10:39
Один из местных жителей обратился в больницу. Вероятно, мужчина жаловался на боли в животе и общее недомогание — врачи диагностировали у него ботулизм.
Позже выяснилось, что перед тем, как горожанину стало плохо, он съел вяленую рыбу, которую купил на стихийном рынке. Никаких документов, подтверждающих качество, там не было. Не исключено, что рыбу продавал какой-нибудь местный рыбак.
Ботулизм появляется из-за ботулотоксина, который вырабатывают бактерии Clostridium botulinum. Они активно размножаются в продуктах длительного хранения, если при их приготовлении нарушены санитарные правила. Выявить ботулотоксин без лабораторного анализа практически невозможно.
Зараженные чувствуют слабость в мышцах, подвержены параличу и поражению центральной нервной системы. В некоторых случаях заболевание грозит даже летальным исходом.
Ранее ботулизм обнаружили в партии салатов.