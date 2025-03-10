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Posted 10 марта, 13:19

Published 10 марта, 13:19

Modified 10 марта, 22:14

Updated 10 марта, 22:14

Самой дефицитной профессией в Ростовской области стал дворник

Стало известно, кого в Ростовской области могут взять на работу хоть завтра

10 марта 2025, 13:19
Фото: 1MI.

Самой дефицитной профессией в Ростовской области стал дворник

В список самых дефицитных профессий в Ростовской области в феврале 2025 года вошли дворник и риелтор. О том, каких еще специалистов не хватает в регионе, рассказали эксперты hh.ru.

В феврале 2025 года в регионе насчитывалось более трех десятков дефицитных профессий. Среди них — повар, электромонтажник, администратор магазина, фармацевт и так далее. А в пятерку самых дефицитных профессий вошли дворники, продавцы, токари, врачи и риелторы.

По данным аналитиков, сферами, где больше всего ощущался дефицит кадров, являются розница, автомобильный бизнес и рабочий персонал. На одну такую вакансию приходится два резюме и даже меньше.

В целом по стране, в том числе и в регионе, зафиксировали острую нехватку представителей двух сфер. Это — продажи, а также рабочий персонал. На эти сферы приходится больше половины вакансий. Соответственно, они являются самыми сложными для закрытия.

Стало известно, кому работодатели готовы были платить по 200 тысяч в Ростове
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Ранее RostovGazeta назвала специалистов, которым работодатели готовы платить по 170-200 тысяч рублей в месяц.

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#Милана Белкина#Опросы#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Профессии#Работа#Вакансии#Специалисты#Аналитики
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