Стало известно, кого в Ростовской области могут взять на работу хоть завтра

Posted 10 марта, 13:19
Published 10 марта, 13:19
Modified 10 марта, 22:14
Updated 10 марта, 22:14
В феврале 2025 года в регионе насчитывалось более трех десятков дефицитных профессий. Среди них — повар, электромонтажник, администратор магазина, фармацевт и так далее. А в пятерку самых дефицитных профессий вошли дворники, продавцы, токари, врачи и риелторы.
По данным аналитиков, сферами, где больше всего ощущался дефицит кадров, являются розница, автомобильный бизнес и рабочий персонал. На одну такую вакансию приходится два резюме и даже меньше.
В целом по стране, в том числе и в регионе, зафиксировали острую нехватку представителей двух сфер. Это — продажи, а также рабочий персонал. На эти сферы приходится больше половины вакансий. Соответственно, они являются самыми сложными для закрытия.
Ранее RostovGazeta назвала специалистов, которым работодатели готовы платить по 170-200 тысяч рублей в месяц.