Стоимость хлеба в Ростовской области почти достигла 100 рублей

Posted 10 марта, 19:04
Published 10 марта, 19:04
Modified 10 марта, 19:06
Updated 10 марта, 19:06
Килограмм муки стоит в начале марта 2025-го 49 рублей, что на 9,4% больше, чем год назад. В марте 2024-го ее продавали в среднем по 45 рублей. Самая дешевая мука в Ростове (47 рублей), а самый дорогой — в Волгодонске (55 рублей).
Еще больше подскочили цены на готовый хлеб. В среднем изделия из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной стоили в прошлом году почти 72 рубля. Сейчас за них попросят больше 86 рублей (примерно на 20% больше). Самый дорогой хлеб продают в Сальске (96 рублей за кило), а самый дешевый в Миллерово (71 рубль).
Хлеб из пшеничной муки стоит в лучшем случае 84 рубля, если брать его в Миллерово. В Шахтах зафиксировали самую высокую стоимость — 97 рубля. В среднем в начале марта 2025-го, хлеб обойдется в 94 рубля за кило. Раньше эта цена составляла около 78 рублей (тоже более 20%).
Еще больше подскочили цены на готовый хлеб. В среднем изделия из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной стоили в прошлом году почти 72 рубля. Сейчас за них попросят больше 86 рублей (примерно на 20% больше). Самый дорогой хлеб продают в Сальске (96 рублей за кило), а самый дешевый в Миллерово (71 рубль).
Хлеб из пшеничной муки стоит в лучшем случае 84 рубля, если брать его в Миллерово. В Шахтах зафиксировали самую высокую стоимость — 97 рубля. В среднем в начале марта 2025-го, хлеб обойдется в 94 рубля за кило. Раньше эта цена составляла около 78 рублей (тоже более 20%).