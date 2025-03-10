Стоимость хлеба в Ростовской области почти достигла 100 рублей

Еще больше подскочили цены на готовый хлеб. В среднем изделия из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной стоили в прошлом году почти 72 рубля. Сейчас за них попросят больше 86 рублей (примерно на 20% больше). Самый дорогой хлеб продают в Сальске (96 рублей за кило), а самый дешевый в Миллерово (71 рубль).