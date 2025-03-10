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Posted 10 марта, 19:04

Published 10 марта, 19:04

Modified 10 марта, 19:06

Updated 10 марта, 19:06

Вслед за яйцами и маслом: что еще резко подорожало в Ростовской области

Стоимость хлеба в Ростовской области почти достигла 100 рублей

10 марта 2025, 19:04
Фото: 1MI. Вслед за яйцами и маслом: что еще резко подорожало в Ростовской области

За год хлеб подорожал на 20% в Ростовской области

В Ростовской области растут цены на хлеб. По данным на сайте Ростовстата, за год его стоимость подскочила на 20%.

Килограмм муки стоит в начале марта 2025-го 49 рублей, что на 9,4% больше, чем год назад. В марте 2024-го ее продавали в среднем по 45 рублей. Самая дешевая мука в Ростове (47 рублей), а самый дорогой — в Волгодонске (55 рублей).

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Еще больше подскочили цены на готовый хлеб. В среднем изделия из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной стоили в прошлом году почти 72 рубля. Сейчас за них попросят больше 86 рублей (примерно на 20% больше). Самый дорогой хлеб продают в Сальске (96 рублей за кило), а самый дешевый в Миллерово (71 рубль).

Хлеб из пшеничной муки стоит в лучшем случае 84 рубля, если брать его в Миллерово. В Шахтах зафиксировали самую высокую стоимость — 97 рубля. В среднем в начале марта 2025-го, хлеб обойдется в 94 рубля за кило. Раньше эта цена составляла около 78 рублей (тоже более 20%).

Ранее стало известно, насколько вырастут цены на услуги стоматологов.

Еще больше подскочили цены на готовый хлеб. В среднем изделия из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной стоили в прошлом году почти 72 рубля. Сейчас за них попросят больше 86 рублей (примерно на 20% больше). Самый дорогой хлеб продают в Сальске (96 рублей за кило), а самый дешевый в Миллерово (71 рубль).

Хлеб из пшеничной муки стоит в лучшем случае 84 рубля, если брать его в Миллерово. В Шахтах зафиксировали самую высокую стоимость — 97 рубля. В среднем в начале марта 2025-го, хлеб обойдется в 94 рубля за кило. Раньше эта цена составляла около 78 рублей (тоже более 20%).

Ранее стало известно, насколько вырастут цены на услуги стоматологов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Цены#Волгодонск#Миллерово#Хлеб#Сальск#Мука
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