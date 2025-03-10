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Posted 10 марта, 08:56

Published 10 марта, 08:56

Modified 10 марта, 11:10

Updated 10 марта, 11:10

Световые кольца вокруг Луны сняли на камеру жители Ростовской области

Световые кольца вокруг Луны сняли на камеру жители Ростовской области

10 марта 2025, 08:56
Фото: t.me/rnd_my. Световые кольца вокруг Луны сняли на камеру жители Ростовской области

Яркое лунное гало увидели жители Ростовской области в ночь на 10 марта

Эффект Гало наблюдали в ночь на 10 марта жители Ростовской области. Вокруг Луны образовались световые кольца в воздухе. Карами местные поделились в соцсетях.

Снимки появились в telegram-канале «Новости Ростова-на-Дону». На них видно, что вокруг спутника на равноудаленном расстоянии находится световое кольцо.

Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин объяснил RostovGazeta, что такое оптическое явление называется эффектом Гало.

Световые кольца вокруг Луны сняли на камеру жители Ростовской области
Световые кольца вокруг Луны сняли на камеру жители Ростовской области
Световые кольца вокруг Луны сняли на камеру жители Ростовской области. Фото: t.me/rnd_my
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— Оно появляется из-за преломления и рассеивания света Луны на ледяных кристалликах в перистых облаках, которые расположены на высоте около 10-12 километров, — уточнил ростовский ученый.

В комментариях к посту подписчики предположили, что эффект Гало — предвестник непогоды.

— Всегда к дождю появляется, — отметили местные жители.
— К морозу, — предположили другие.

Ранее на границе с Ростовской областью наблюдали световые столбы.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Астрономия#Луна#Гало#Николай Дёмин
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