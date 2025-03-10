Световые кольца вокруг Луны сняли на камеру жители Ростовской области

Posted 10 марта, 08:56
Published 10 марта, 08:56
Modified 10 марта, 11:10
Updated 10 марта, 11:10
Снимки появились в telegram-канале «Новости Ростова-на-Дону». На них видно, что вокруг спутника на равноудаленном расстоянии находится световое кольцо.
Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин объяснил RostovGazeta, что такое оптическое явление называется эффектом Гало.
— Оно появляется из-за преломления и рассеивания света Луны на ледяных кристалликах в перистых облаках, которые расположены на высоте около 10-12 километров, — уточнил ростовский ученый.
В комментариях к посту подписчики предположили, что эффект Гало — предвестник непогоды.
— Всегда к дождю появляется, — отметили местные жители.
— К морозу, — предположили другие.
Ранее на границе с Ростовской областью наблюдали световые столбы.