Тела мужчины и подростка вытащили из реки в Ростовской области

Posted 10 марта, 16:26
Published 10 марта, 16:26
Modified 10 марта, 16:28
Updated 10 марта, 16:28
Согласно данным ведомства, инцидент произошел на реке Сал недалеко от хутора Веселый. На водный объект отправились 45-летний мужчина и 13-летний подросток. Известно, что накануне они решили пойти на рыбалку.
Тревогу забили родители подростка, когда он перестал выходить на связь.
Утром очевидцы нашли вещи мужчины и подростка на берегу, а на поиски пропавших отправились спасатели. Позже сотрудники МЧС достали тела из воды. Детали инцидента уточняются.
Ранее RostovGazeta писала о похожем инциденте, который произошел в Таганроге. Там из ледяной воды вытащили тело местного жителя, который решил прокатиться на коньках по Таганрогскому заливу.