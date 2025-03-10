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Posted 10 марта, 16:26

Published 10 марта, 16:26

Modified 10 марта, 16:28

Updated 10 марта, 16:28

Тела мужчины и подростка вытащили из реки в Ростовской области

Тела мужчины и подростка вытащили из реки в Ростовской области

10 марта 2025, 16:26
Фото: 1MI.
В Ростовской области мужчина и подросток утонули во время рыбалки. Об этом рассказали сотрудники регионального МЧС.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел на реке Сал недалеко от хутора Веселый. На водный объект отправились 45-летний мужчина и 13-летний подросток. Известно, что накануне они решили пойти на рыбалку.

Тревогу забили родители подростка, когда он перестал выходить на связь.

Утром очевидцы нашли вещи мужчины и подростка на берегу, а на поиски пропавших отправились спасатели. Позже сотрудники МЧС достали тела из воды. Детали инцидента уточняются.

В Ростовской области из пруда вытащили обледеневшее тело рыбака
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Ранее RostovGazeta писала о похожем инциденте, который произошел в Таганроге. Там из ледяной воды вытащили тело местного жителя, который решил прокатиться на коньках по Таганрогскому заливу.

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