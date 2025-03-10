Три человека пострадали в массовом ДТП на Нансена в Ростове

Posted 10 марта, 07:45
Published 10 марта, 07:45
Modified 10 марта, 08:00
Updated 10 марта, 08:00
По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем Chevrolet Aveo ехал от переулка Дальнего в сторону проспекта Михаила Нагибина. В районе дома №105 на улице Нансена он не справился с управлением и на полном ходу врезался во встречный Kia Sportage. Затем от мощного удара американское авто отбросило на припаркованный Mercedes Benz Sprinter.
В результате ДТП травмы получили водитель Chevrolet, а также 41-летний водитель Kia и его пассажир в возрасте 35 лет.
Ранее в ДТП с иномаркой пострадали два подростка на питбайке в Ростове. В результате аварии в больницу попали 17-летний парень и его 16-летний пассажир.