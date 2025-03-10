Три человека пострадали в массовом ДТП на Нансена в Ростове

По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем Chevrolet Aveo ехал от переулка Дальнего в сторону проспекта Михаила Нагибина. В районе дома №105 на улице Нансена он не справился с управлением и на полном ходу врезался во встречный Kia Sportage. Затем от мощного удара американское авто отбросило на припаркованный Mercedes Benz Sprinter.