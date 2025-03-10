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Posted 10 марта, 07:45

Published 10 марта, 07:45

Modified 10 марта, 08:00

Updated 10 марта, 08:00

Три человека пострадали в массовом ДТП на Нансена в Ростове

Три человека пострадали в массовом ДТП на Нансена в Ростове

10 марта 2025, 07:45
Фото: ГАИ РО. Три человека пострадали в массовом ДТП на Нансена в Ростове
В Ростове-на-Дону произошла массовая авария, в которой пострадали три человека. ДТП случилось 9 марта около 16.30 мск, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем Chevrolet Aveo ехал от переулка Дальнего в сторону проспекта Михаила Нагибина. В районе дома №105 на улице Нансена он не справился с управлением и на полном ходу врезался во встречный Kia Sportage. Затем от мощного удара американское авто отбросило на припаркованный Mercedes Benz Sprinter.

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В результате ДТП травмы получили водитель Chevrolet, а также 41-летний водитель Kia и его пассажир в возрасте 35 лет.

Ранее в ДТП с иномаркой пострадали два подростка на питбайке в Ростове. В результате аварии в больницу попали 17-летний парень и его 16-летний пассажир.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Массовая авария#Подростки#Травмы#Пассажир#Kia Sportage#Госавтоинспекция#Питбайк
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