В больницах Ростовской области экстренно разворачивают койки из-за числа больных ОРВИ

Posted 10 марта, 17:21
Published 10 марта, 17:21
Modified 10 марта, 17:23
Updated 10 марта, 17:23
Сообщается, что для эффективного лечения населения были утверждены схемы маршрутизации пациентов и организована работа более трех сотен бригад скорой помощи.
В больницах развернули около 1,7 тысяч коек и организовали больше сотни боксов для лечения инфекционных больных. Кроме того, время работы отделений неотложной помощи продлили. Они будут работать до 22.00 мск в рабочие дни и до 18.00 мск на выходных.
Однако самой острой проблемой для региона, как отметил Юрий Слюсарь, является нехватка персонала.
«Надо подумать, какие меры необходимо принять для укомплектования учреждений врачами, это основная проблема в здравоохранении», — говорит врио губернатора.