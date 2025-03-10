В больницах Ростовской области экстренно разворачивают койки из-за числа больных ОРВИ

В больницах развернули около 1,7 тысяч коек и организовали больше сотни боксов для лечения инфекционных больных. Кроме того, время работы отделений неотложной помощи продлили. Они будут работать до 22.00 мск в рабочие дни и до 18.00 мск на выходных.