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Posted 10 марта, 17:21

Published 10 марта, 17:21

Modified 10 марта, 17:23

Updated 10 марта, 17:23

В больницах Ростовской области подготовили 1,7 тысяч коек для больных ОРВИ

В больницах Ростовской области экстренно разворачивают койки из-за числа больных ОРВИ

10 марта 2025, 17:21
Фото: 1MI.

В больницах Ростовской области подготовили 1,7 тысяч коек для больных ОРВИ

По данным регионального Минздрава, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппа среди дончан превысил порог почти на 20%. Информация об этом появилась на сайте правительства Ростовской области.

Сообщается, что для эффективного лечения населения были утверждены схемы маршрутизации пациентов и организована работа более трех сотен бригад скорой помощи.

В больницах развернули около 1,7 тысяч коек и организовали больше сотни боксов для лечения инфекционных больных. Кроме того, время работы отделений неотложной помощи продлили. Они будут работать до 22.00 мск в рабочие дни и до 18.00 мск на выходных.

Однако самой острой проблемой для региона, как отметил Юрий Слюсарь, является нехватка персонала.

«Надо подумать, какие меры необходимо принять для укомплектования учреждений врачами, это основная проблема в здравоохранении», — говорит врио губернатора.
Юрий Слюсарь обещал разобраться с гигантскими очередями в поликлиниках Ростова
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Ранее RostovGazeta писала, что дончане пожаловались Юрию Слюсарю на огромные очереди в больницах.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОРВИ#Грипп#Здравоохранение#Минздрав#Больницы#Юрий Слюсарь
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