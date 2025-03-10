В Госдуме могут сократить число депутатов от Ростовской области

Posted 10 марта, 05:39
Published 10 марта, 05:39
Modified 10 марта, 09:46
Updated 10 марта, 09:46
К таким изменениям приведут новые границы избирательных округов, которые будут действовать на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года. Центризибрком России планирует утвердить их в 2025 году. Как сообщает «Коммерсантъ», это решение обусловлено уменьшением количества избирателей на Дону на 126 тысяч человек.
Всего в Государственной Думе предусмотрено 450 мест для парламентариев. Половина из них — для тех, кто проходит по партийным спискам, и половина — для тех, кто избирается по одномандатным округам. Общее число избирателей в стране превышает 111 миллионов человек. А после добавления новых субъектов РФ (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), в Госдуме придется освободить семь мест для парламентариев оттуда.
В рамках новой структуры одним округом больше станет в Москве и области, а также в Краснодарском крае. А вот в Ростовской области, как и еще в девяти регионах, ожидается сокращение числа округов.
Ранее RostovGazeta сообщала, когда депутаты Гордумы Ростова изберут нового главу города.