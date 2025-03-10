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Posted 10 марта, 05:39

Published 10 марта, 05:39

Modified 10 марта, 09:46

Updated 10 марта, 09:46

В Госдуме могут сократить число депутатов от Ростовской области

В Госдуме могут сократить число депутатов от Ростовской области

10 марта 2025, 05:39
Фото: 1MI. В Госдуме могут сократить число депутатов от Ростовской области
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Выборы
Количество депутатов от Ростовской области может уменьшиться в составе Госдуме. По информации местных СМИ, вместо семи представителей донского региона останется шесть.

К таким изменениям приведут новые границы избирательных округов, которые будут действовать на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года. Центризибрком России планирует утвердить их в 2025 году. Как сообщает «Коммерсантъ», это решение обусловлено уменьшением количества избирателей на Дону на 126 тысяч человек.

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Всего в Государственной Думе предусмотрено 450 мест для парламентариев. Половина из них — для тех, кто проходит по партийным спискам, и половина — для тех, кто избирается по одномандатным округам. Общее число избирателей в стране превышает 111 миллионов человек. А после добавления новых субъектов РФ (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), в Госдуме придется освободить семь мест для парламентариев оттуда.

В рамках новой структуры одним округом больше станет в Москве и области, а также в Краснодарском крае. А вот в Ростовской области, как и еще в девяти регионах, ожидается сокращение числа округов.

Ранее RostovGazeta сообщала, когда депутаты Гордумы Ростова изберут нового главу города.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Выборы#Краснодарский край#Госдума#Депутаты#Избиратели
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