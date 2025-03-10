В Госдуме могут сократить число депутатов от Ростовской области

Всего в Государственной Думе предусмотрено 450 мест для парламентариев. Половина из них — для тех, кто проходит по партийным спискам, и половина — для тех, кто избирается по одномандатным округам. Общее число избирателей в стране превышает 111 миллионов человек. А после добавления новых субъектов РФ (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), в Госдуме придется освободить семь мест для парламентариев оттуда.