Власти оправдались за снятый асфальт у автовокзала в Ростовской области

В администрации объяснили, что в сентябре 2024 года собственник земельного участка заявил о проведении аукциона на право заключения договора аренды. На участие в торговой процедуре поступило 17 заявок. С победителем, давшим наибольшую цену, был заключен договор. В итоге комната, где продают билеты, осталась у перевозчика. А дополнительный участок земли — у другого пользователя.