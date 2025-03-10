Власти оправдались за снятый асфальт у автовокзала в Ростовской области

Posted 10 марта, 14:42
Published 10 марта, 14:42
Modified 10 марта, 14:44
Updated 10 марта, 14:44
Напомним, что в редакцию обращались жители Донецка Ростовской области. Пенсионеры рассказали, как на здании единственного в городе остановочного пункта междугородних автобусов (бывшего автовокзала) срезали крышу, а на территории сняли асфальт.
Жители опасаются, что автовокзал в Донецке и вовсе могут убрать, из-за чего люди останутся без возможности ездить автобусами в областной центр.
В администрации объяснили, что в сентябре 2024 года собственник земельного участка заявил о проведении аукциона на право заключения договора аренды. На участие в торговой процедуре поступило 17 заявок. С победителем, давшим наибольшую цену, был заключен договор. В итоге комната, где продают билеты, осталась у перевозчика. А дополнительный участок земли — у другого пользователя.
«Остановочный пункт „Донецкий“ работает в штатном режиме, междугородние маршруты выполняются согласно расписанию», — сообщили в городской администрации.
Посадка пассажиров осуществляется на прежней платформе, согласно схеме и утвержденным маршрутам движения автобусов.
«Новый арендатор земельного участка не препятствует осуществлению посадки-высадки пассажиров на вновь арендованном земельном участке. И при наступлении благоприятных условий обязуется за счет собственных средств обустроить посадочную платформу с навесом в западной части нежилого здания бывшего автовокзала, в непосредственной близости к действующему остановочному пункту», — уточнили местные власти.
Местные власти подчеркнули, что сегодня прорабатывается вопрос о территориальной возможности осуществления подъезда к новой посадочной платформе — с соблюдением безопасности движения транспортных средств.
Ранее RostovGazeta сообщала, как пассажиров междугороднего автобуса не пускали в туалет на остановках в Ростовской области.