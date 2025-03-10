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Posted 10 марта, 14:42

Published 10 марта, 14:42

Modified 10 марта, 14:44

Updated 10 марта, 14:44

Донецкий остановочный пункт

Власти оправдались за снятый асфальт у автовокзала в Ростовской области

10 марта 2025, 14:42
Фото: Яндекс Карты. Донецкий остановочный пункт
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Эксклюзив
Нежилые помещения, расположенные в здании бывшего автовокзала с 2002 года находятся в частной собственности. Соответственно, в аренду они не передавались. Об этом RostovGazeta сообщили в администрации Донецка.

Напомним, что в редакцию обращались жители Донецка Ростовской области. Пенсионеры рассказали, как на здании единственного в городе остановочного пункта междугородних автобусов (бывшего автовокзала) срезали крышу, а на территории сняли асфальт.

Жители опасаются, что автовокзал в Донецке и вовсе могут убрать, из-за чего люди останутся без возможности ездить автобусами в областной центр.

В администрации объяснили, что в сентябре 2024 года собственник земельного участка заявил о проведении аукциона на право заключения договора аренды. На участие в торговой процедуре поступило 17 заявок. С победителем, давшим наибольшую цену, был заключен договор. В итоге комната, где продают билеты, осталась у перевозчика. А дополнительный участок земли — у другого пользователя.

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«Остановочный пункт „Донецкий“ работает в штатном режиме, междугородние маршруты выполняются согласно расписанию», — сообщили в городской администрации.

Посадка пассажиров осуществляется на прежней платформе, согласно схеме и утвержденным маршрутам движения автобусов.

«Новый арендатор земельного участка не препятствует осуществлению посадки-высадки пассажиров на вновь арендованном земельном участке. И при наступлении благоприятных условий обязуется за счет собственных средств обустроить посадочную платформу с навесом в западной части нежилого здания бывшего автовокзала, в непосредственной близости к действующему остановочному пункту», — уточнили местные власти.

Местные власти подчеркнули, что сегодня прорабатывается вопрос о территориальной возможности осуществления подъезда к новой посадочной платформе — с соблюдением безопасности движения транспортных средств.

Ранее RostovGazeta сообщала, как пассажиров междугороднего автобуса не пускали в туалет на остановках в Ростовской области.

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