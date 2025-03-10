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Posted 10 марта, 14:20

Published 10 марта, 14:20

Modified 11 марта, 04:31

Updated 11 марта, 04:31

Юрий Слюсарь обещал разобраться с гигантскими очередями в поликлиниках Ростова

Юрий Слюсарь обещал разобраться с гигантскими очередями в поликлиниках Ростова

10 марта 2025, 14:20
Фото: 1MI.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь пообещал решить проблему с очередями в поликлиниках, на которые жалуются жители региона. Информация об этом появилась в его телеграм-канале.

Во время оперативного совещания Юрий Слюсарь заявил, что в регионе зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим нагрузка на врачей увеличилась. Еще одной проблемой стала нехватка кадров в поликлиниках. Как следствие — от жителей региона стали поступать жалобы на большие очереди и длительное ожидание врачей.

По словам врио губернатора, вопрос с кадровым дефицитом необходимо решить в ближайшее время. Для этого Юрий Слюсарь встретится с главврачами донских медучреждений и обсудит данную проблему с ними.

Частным клиникам в Ростовской области на 90% урезали финансирование услуг по ОМС
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Ранее RostovGazeta писала о том, что частным клиникам в регионе почти на 90% урезали финансирование услуг по полису ОМС.

Часто ли вы сталкиваетесь с проблемой длительного ожидания врачей?
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