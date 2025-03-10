Юрий Слюсарь обещал разобраться с гигантскими очередями в поликлиниках Ростова

Posted 10 марта, 14:20
Published 10 марта, 14:20
Modified 11 марта, 04:31
Updated 11 марта, 04:31
Во время оперативного совещания Юрий Слюсарь заявил, что в регионе зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим нагрузка на врачей увеличилась. Еще одной проблемой стала нехватка кадров в поликлиниках. Как следствие — от жителей региона стали поступать жалобы на большие очереди и длительное ожидание врачей.
По словам врио губернатора, вопрос с кадровым дефицитом необходимо решить в ближайшее время. Для этого Юрий Слюсарь встретится с главврачами донских медучреждений и обсудит данную проблему с ними.
Ранее RostovGazeta писала о том, что частным клиникам в регионе почти на 90% урезали финансирование услуг по полису ОМС.