Юрий Слюсарь обещал разобраться с гигантскими очередями в поликлиниках Ростова

Во время оперативного совещания Юрий Слюсарь заявил, что в регионе зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим нагрузка на врачей увеличилась. Еще одной проблемой стала нехватка кадров в поликлиниках. Как следствие — от жителей региона стали поступать жалобы на большие очереди и длительное ожидание врачей.