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Posted 10 марта, 06:30

Published 10 марта, 06:30

Modified 10 марта, 06:35

Updated 10 марта, 06:35

Юрий Слюсарь расстроился после прогулки в парке Горького в Ростове-на-Дону

Юрий Слюсарь расстроился после прогулки в парке Горького в Ростове-на-Дону

10 марта 2025, 06:30
Фото: ТГ Юрий Слюсарь. Юрий Слюсарь расстроился после прогулки в парке Горького в Ростове-на-Дону
Врио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь расстроился после прогулки с и. о. главы администрации Александром Скрябиным. Чувство сожаления у него вызвал парк имени Максима Горького в центре города.

О прогулке, вызвавшей чувство сожаления, Юрий Слюсарь рассказал на своей странице в соцсетях 9 марта. По словам главы региона, место отдыха практически не обновилось за десятки лет.

— Я сам здесь в детстве гулял, но ничего, к сожалению, за прошедшие годы здесь не изменилось, — поделился высокопоставленный чиновник. — Парк должен стать комфортным и современным. Проект реконструкции есть, но в ценах 2020 года. Сегодня его нужно актуализировать.

Не осталась незамеченной и лестница у входа в парк со стороны улицы Пушкинской, которая теперь находится в аварийном состоянии. Врио губернатор поручил привести ее в порядок как можно скорее.

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Видео: ТГ.

В комментариях жители Ростовской области попросили обратить внимание и на другие места отдыха.

— Хотелось бы помимо центра города, еще парки новые иметь в Ростове. Парк на Северном, который все ни как не закончат много лет уже, когда будет готов? — интересуются ростовчане.
— По Шахтам прогуляйтесь, — просят жители других городов. — Приезжайте в Гуково, посмотрите, в каком состоянии наш прекрасный город!
— Ростов — очень грязный! Вчера в женский праздник гуляли на набережной, грязь, лавочки в слое пыли и грязи. Прям расстроили. Мама и бабушка не смогли сесть и отдохнуть! Когда же будет чисто?
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