Юрий Слюсарь расстроился после прогулки в парке Горького в Ростове-на-Дону

Posted 10 марта, 06:30
Published 10 марта, 06:30
Modified 10 марта, 06:35
Updated 10 марта, 06:35
О прогулке, вызвавшей чувство сожаления, Юрий Слюсарь рассказал на своей странице в соцсетях 9 марта. По словам главы региона, место отдыха практически не обновилось за десятки лет.
— Я сам здесь в детстве гулял, но ничего, к сожалению, за прошедшие годы здесь не изменилось, — поделился высокопоставленный чиновник. — Парк должен стать комфортным и современным. Проект реконструкции есть, но в ценах 2020 года. Сегодня его нужно актуализировать.
Не осталась незамеченной и лестница у входа в парк со стороны улицы Пушкинской, которая теперь находится в аварийном состоянии. Врио губернатор поручил привести ее в порядок как можно скорее.
В комментариях жители Ростовской области попросили обратить внимание и на другие места отдыха.
— Хотелось бы помимо центра города, еще парки новые иметь в Ростове. Парк на Северном, который все ни как не закончат много лет уже, когда будет готов? — интересуются ростовчане.
— По Шахтам прогуляйтесь, — просят жители других городов. — Приезжайте в Гуково, посмотрите, в каком состоянии наш прекрасный город!
— Ростов — очень грязный! Вчера в женский праздник гуляли на набережной, грязь, лавочки в слое пыли и грязи. Прям расстроили. Мама и бабушка не смогли сесть и отдохнуть! Когда же будет чисто?