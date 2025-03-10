За руль пассажирских автобусов в Ростове посадят водителей из Узбекистана

По информации информационного агентства Dunyo, гости представили информацию о деятельности департамента транспорта и условиях работы для водителей автобусов, а также о льготах для них. Власти Ростова признались, что в городе наблюдается дефицит водителей — нехватка кадров достигла 40% (хотя когда-то было и больше). Автобусов насчитывается порядка 700 штук, но управлять почти половиной из них некому.