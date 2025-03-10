За руль пассажирских автобусов в Ростове посадят водителей из Узбекистана

Posted 10 марта, 09:42
Published 10 марта, 09:42
Modified 10 марта, 09:44
Updated 10 марта, 09:44
Вопрос рабочих мест в Ростове для граждан страны СНГ обсудили на встрече представителей Генконсульства Узбекистана с директором дептранса донской столицы Вадимом Шкабарней и руководителями транспортных компаний области.
По информации информационного агентства Dunyo, гости представили информацию о деятельности департамента транспорта и условиях работы для водителей автобусов, а также о льготах для них. Власти Ростова признались, что в городе наблюдается дефицит водителей — нехватка кадров достигла 40% (хотя когда-то было и больше). Автобусов насчитывается порядка 700 штук, но управлять почти половиной из них некому.
Представители Ростова «выразили заинтересованность в привлечении 100 водителей из Узбекистана». Власти обещали взять все расходы на себя и обеспечить достойную заработную плату.
Проект соглашения и список требуемых документов уже готовы. Их осталось только рассмотреть и подписать.