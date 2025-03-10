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Posted 10 марта, 09:42

Published 10 марта, 09:42

Modified 10 марта, 09:44

Updated 10 марта, 09:44

Мужчина в Узбекистане

За руль пассажирских автобусов в Ростове посадят водителей из Узбекистана

10 марта 2025, 09:42
Фото: Pxhere. Мужчина в Узбекистане
В Ростове водителями пассажирских автобусов станут 100 человек из Узбекистана. Об этом 10 марта сообщают заграничные СМИ.

Вопрос рабочих мест в Ростове для граждан страны СНГ обсудили на встрече представителей Генконсульства Узбекистана с директором дептранса донской столицы Вадимом Шкабарней и руководителями транспортных компаний области.

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По информации информационного агентства Dunyo, гости представили информацию о деятельности департамента транспорта и условиях работы для водителей автобусов, а также о льготах для них. Власти Ростова признались, что в городе наблюдается дефицит водителей — нехватка кадров достигла 40% (хотя когда-то было и больше). Автобусов насчитывается порядка 700 штук, но управлять почти половиной из них некому.

Представители Ростова «выразили заинтересованность в привлечении 100 водителей из Узбекистана». Власти обещали взять все расходы на себя и обеспечить достойную заработную плату.

Проект соглашения и список требуемых документов уже готовы. Их осталось только рассмотреть и подписать.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Автобусы#Дефицит кадров#Ростов#Департамент транспорта#Узбекистан#Рабочие места#Заработная плата
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