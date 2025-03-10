Застройщики в Ростове массово перешли на возведение студий и маленьких квартир

Posted 10 марта, 14:34
Published 10 марта, 14:34
Modified 10 марта, 14:36
Updated 10 марта, 14:36
Напомним, что Минстрой порекомендовал регионам России согласовывать проекты с определенной площадью квартир. В частности, минимальная площадь студий должна начинаться от 28 квадратных метров. Однокомнатных квартир — от 36 «квадратов». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Предполагается, что эта тенденция поспособствует увеличению площади жилья горожан. Данное условие не является обязательным, и остается на усмотрение региональных властей.
«Выполнить эти рекомендации возможно, но это будет не выгодно покупателям. Очевидно, что увеличение площади жилья приведет к повышению цены», — отмечает Елена Загоренко.
Риелтор добавляет, что площадь студий в донской столицы начинается от 18,6 квадратных метров. А однокомнатных квартир — от 26,6 квадратных метров.
«Такие квартиры „малышки“ разбирают в первую очередь. Например, у одного из топовых застройщиков Ростова студии уже разобрали. У нас же цены не падают. А 28 квадратных метров будут серьезно отличаться по стоимости от 18. Поэтому жилье станет менее доступным для ростовчан», — комментирует собеседница.
Ранее RostovGazeta сообщала, какие программы рассрочки разрабатывают застройщики на фоне роста цен на квартиры в Ростове.