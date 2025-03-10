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Posted 10 марта, 19:16

Published 10 марта, 19:16

Modified 10 марта, 19:18

Updated 10 марта, 19:18

Зайдите в помещение: беспилотную опасность объявили 10 марта в Ростовской области

Зайдите в помещение: беспилотную опасность объявили 10 марта в Ростовской области

10 марта 2025, 19:16
Фото: Минобороны России. Зайдите в помещение: беспилотную опасность объявили 10 марта в Ростовской области

В Ростовской области действует беспилотная опасность с 10 марта

В Ростовской области объявили беспилотную опасность. Об этом местных жителей предупредили с помощью приложения МЧС вечером 10 марта.

Информация от спасателей поступила пользователям ближе к 22.00 мск. В сообщении говорится о том, что опасность БПЛА действует на территории всего региона. Население просят зайти с улицы в помещения и держаться подальше от окон. Если поблизости нет зданий, можно просто покинуть открытые участки местности.

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Подобные предупреждения приходят жителям Ростовской области пятый день подряд. Несколько раз к утру появлялась информация о том, что система ПВО перехватила боевые беспилотники. Однако в ночь на 10 марта над регионом дронов не зафиксировали.

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