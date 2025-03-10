Зайдите в помещение: беспилотную опасность объявили 10 марта в Ростовской области

Информация от спасателей поступила пользователям ближе к 22.00 мск. В сообщении говорится о том, что опасность БПЛА действует на территории всего региона. Население просят зайти с улицы в помещения и держаться подальше от окон. Если поблизости нет зданий, можно просто покинуть открытые участки местности.