Зайдите в помещение: беспилотную опасность объявили 10 марта в Ростовской области

Posted 10 марта, 19:16
Published 10 марта, 19:16
Modified 10 марта, 19:18
Updated 10 марта, 19:18
Информация от спасателей поступила пользователям ближе к 22.00 мск. В сообщении говорится о том, что опасность БПЛА действует на территории всего региона. Население просят зайти с улицы в помещения и держаться подальше от окон. Если поблизости нет зданий, можно просто покинуть открытые участки местности.
Подобные предупреждения приходят жителям Ростовской области пятый день подряд. Несколько раз к утру появлялась информация о том, что система ПВО перехватила боевые беспилотники. Однако в ночь на 10 марта над регионом дронов не зафиксировали.