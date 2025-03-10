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Posted 10 марта, 15:10

Published 10 марта, 15:10

Modified 10 марта, 15:12

Updated 10 марта, 15:12

Жители Ростова стоят в очередях в поликлиниках, пока экс-министр рвется на свободу

Жители Ростова стоят в очередях в поликлиниках, пока экс-министр рвется на свободу

10 марта 2025, 15:10
Фото: 1MI. Жители Ростова стоят в очередях в поликлиниках, пока экс-министр рвется на свободу
В Ростовской области экс-министр ЖКХ попытался выйти из колонии, а врио губернатора региона пообещал решить проблему с очередями в поликлиниках. Тем временем в Ростове собираются посадить за руль автобусов граждан Узбекистана.

Иностранные водители

В Ростове общественным транспортом будут управлять 100 граждан Узбекистана. Данный вопрос обсудили на встрече представителей Генконсульства страны с директором ростовского Дептранса Вадимом Шкабарней, а также руководителями региональных транспортных компаний.

По данным зарубежных СМИ, ростовские власти заявили, что в городе зафиксирован значительный дефицит шоферов общественного транспорта — 40%. Так, в Ростове насчитывается около семи сотен автобусов, но около половины из них остаются без водителей.

В связи с этим, как пишут СМИ, городские власти выразили заинтересованность в привлечении на работу иностранных водителей, а также пообещали взять на себя все расходы и обеспечить хорошую зарплату.

Экс-министр ЖКХ Ростовской области пытался выйти из колонии по УДО
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«Золотой песок»

Бывший министр ЖКХ региона Сергей Сидаш оказался за решеткой после скандала о «золотом песке». По данным следователей, экс-чиновник организовал через подчиненных торги на строительство инфраструктуры стадиона «Ростов Арена» без корректировки проекта.

Позже оказалось, что для строительства взяли не тот сорт песка, который планировалось изначально. Из-за этого разницу в стоимости оценили в 200 миллионов рублей.

Защита Сидаша утверждает, что специалисты признали замену сортов песка экономически целесообразной. Адвокаты несколько раз пытались обжаловать приговор, но он каждый раз оставался неизменным. Сергея Сидаша приговорили к четырем годам в колонии за подстрекательство к злоупотреблению служебными полномочиями.

На этот раз Железнодорожный районный суд отказал бывшему чиновнику в УДО. Причина отказа пока неизвестна.

Юрий Слюсарь обещал разобраться с гигантскими очередями в поликлиниках Ростова
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Очереди в поликлиниках

Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что в регионе зафиксировано превышение порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим нагрузка на донских врачей увеличилась.

Еще одной проблема — дефицит персонала в поликлиниках. Как следствие — от дончан начали поступать жалобы на огромные очереди и долгое ожидание врачей.

Врио губернатора пообещал решить сложившиеся проблемы в скором времени. Юрий Слюсарь сообщил, что для этого состоится встреча с главными врачами донских медицинских учреждений.

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