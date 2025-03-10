Жителям Ростовской области пересчитали оплату за воду на 2,5 млн рублей

Сотрудники ведомства выяснили, что на протяжении длительного времени часть жителей города не снабжали водой должным образом. Причиной стало аварийное состояние участка трубопровода. После вмешательства прокуратуры был произведен его капитальный ремонт. В данный момент водоснабжение восстановлено.