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Posted 10 марта, 14:29

Published 10 марта, 14:29

Modified 10 марта, 14:31

Updated 10 марта, 14:31

Жителям Ростовской области пересчитали оплату за воду на 2,5 млн рублей

Жителям Ростовской области пересчитали оплату за воду на 2,5 млн рублей

10 марта 2025, 14:29
Фото: 1MI.
Полутора тысячам жителей Ростовской области пересчитали оплату за водоснабжение на сумму более 2,5 миллионов рублей. Об этом рассказали в телеграм-канале донской прокуратуры.

Сотрудники ведомства выяснили, что на протяжении длительного времени часть жителей города не снабжали водой должным образом. Причиной стало аварийное состояние участка трубопровода. После вмешательства прокуратуры был произведен его капитальный ремонт. В данный момент водоснабжение восстановлено.

Поскольку почти 1,5 тысячи шахтинцев платили за воду в полном объеме, был произведен перерасчет оплаты на общую сумму более 2,5 миллиона рублей.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Авария#Капитальный ремонт#Происшествия#Коммунальные услуги
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