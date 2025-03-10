Жителям Ростовской области пересчитали оплату за воду на 2,5 млн рублей

Posted 10 марта, 14:29
Published 10 марта, 14:29
Modified 10 марта, 14:31
Updated 10 марта, 14:31
Сотрудники ведомства выяснили, что на протяжении длительного времени часть жителей города не снабжали водой должным образом. Причиной стало аварийное состояние участка трубопровода. После вмешательства прокуратуры был произведен его капитальный ремонт. В данный момент водоснабжение восстановлено.
Поскольку почти 1,5 тысячи шахтинцев платили за воду в полном объеме, был произведен перерасчет оплаты на общую сумму более 2,5 миллиона рублей.
Ранее RostovGazeta рассказала, как из-за коммунальной аварии в Ростовской области образовалась огромная ледяная гора.