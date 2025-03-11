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Posted 11 марта, 07:28

Published 11 марта, 07:28

Modified 11 марта, 07:30

Updated 11 марта, 07:30

Теплая погода в Ростове

Аномальное повышение температуры до +24 градусов ворвется в Ростов-на-Дону

11 марта 2025, 07:28
Фото: rostovgazeta.ru. Теплая погода в Ростове
На этой неделе в Ростове-на-Дону ожидается по-летнему теплая погода. Несмотря на отсутствие солнца, в городе резко потеплеет до +24 градусов Цельсия, сообщает сервис «Яндекс. Погода».

Так, в среду, 12 марта, будет пасмурная погода с небольшим дождем в ночное время. В течение суток столбики термометров покажут от +7 до +21 градуса Цельсия. Ветер ожидается юго-западный до 7 метров в секунду.

В четверг и пятницу, 13 и 14 марта, тучи продолжат висеть над городом. Днем температура воздуха составит +18…+22 градуса, а ночью воздух охладится до +8…+12 градусов Цельсия. Западный ветер стихнет до 2 — 5 метров в секунду.

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А вот суббота, 15 марта, будет самым теплым днем на неделе. Синоптики прогнозируют до +20…+24 градусов днем и до +14…+17 градусов ночью. Осадки не ожидаются, а скорость порывов ветра не превысит 6 метров в секунду.

Ранее стал известен точный прогноз на весну в Ростовской области.

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