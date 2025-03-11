Батальон «Ростов» поднял флаг РФ в освобожденных Пятихатках в Запорожье — видео

Posted 11 марта, 18:54
Published 11 марта, 18:54
Modified 11 марта, 18:56
Updated 11 марта, 18:56
Как пишет источник, флаг установили бойцы из 247-го десантно-штурмового полка, батальона «Ростов». На кадрах — село Пятихатки в Запорожской области.
На видео, которое опубликовал источник, видно, что населенном пункте развевается флаг. Вероятно, штурмовики завершили освобождение села от ВСУ.
Уточним, что официального подтверждения данной информации пока нет. В Минобороны об освобождении населённого пункта Пятихатки пока не сообщали.
Ранее RostovGazeta писала, что суд в Ростове-на-Дону вынес приговор агенту СБУ, который пытался убить общественного деятеля Олега Царева.