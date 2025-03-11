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Posted 11 марта, 18:54

Published 11 марта, 18:54

Modified 11 марта, 18:56

Updated 11 марта, 18:56

Батальон «Ростов» поднял флаг РФ в освобожденных Пятихатках в Запорожье

Батальон «Ростов» поднял флаг РФ в освобожденных Пятихатках в Запорожье — видео

11 марта 2025, 18:54
Фото: Фото: «Блокнот-Запорожье» https://bloknot-zaporozhie.ru/news/opublikovano-video-vodruzheniya-rossiyskogo-flaga--1834957?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
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Батальон «Ростов» поднял флаг РФ в освобожденных Пятихатках в Запорожье

Российские бойцы из батальона «Ростов» подняли триколор в освобожденном от ВСУ населенном пункте в Запорожской области. Кадры опубликовало издание «Блокнот-Запорожье» со ссылкой на соцсети.

Как пишет источник, флаг установили бойцы из 247-го десантно-штурмового полка, батальона «Ростов». На кадрах — село Пятихатки в Запорожской области.

На видео, которое опубликовал источник, видно, что населенном пункте развевается флаг. Вероятно, штурмовики завершили освобождение села от ВСУ.

Уточним, что официального подтверждения данной информации пока нет. В Минобороны об освобождении населённого пункта Пятихатки пока не сообщали.

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Ранее RostovGazeta писала, что суд в Ростове-на-Дону вынес приговор агенту СБУ, который пытался убить общественного деятеля Олега Царева.

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#Милана Белкина#ВСУ#СВО#Освобождение#Ростов#Минобороны#Флаг#Запорожье
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