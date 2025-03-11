Депутаты избрали нового главу Ростова. Кто стал хозяином города?

Posted 11 марта, 08:38
Published 11 марта, 08:38
Modified 11 марта, 08:43
Updated 11 марта, 08:43
Как сообщалось ранее, место главы администрации освободилось в конце января 2025-го, когда депутаты Гордумы приняли отставку Алексея Логвиненко по собственному желанию. Исполняющим обязанности тогда назначили Александра Скрябина, но за пост в итоге боролся не он один.
Заявки на участие в конкурсе подали 12 человек. Однако двое из них не явились в день отбора и автоматически покинули список кандидатов.
С каждым из 10 оставшихся комиссия провела тестирование и собеседование. По итогам первого этапа остались только двое претендентов: замдиректора ДИЗО Виталий Золотухин и исполняющий обязанности главы администрации города Александр Скрябин.
Утром 11 марта депутаты Гордумы проголосовали за будущего главу Ростова. Александра Скрябина избрали единогласно. С этого момента бывший первый замгубернатора Ростовской области официально возглавил город.
— Городская дума решила считать избранным на должность главы города Ростова-на-Дону Скрябина Александра Юрьевича. Настоящее решение вступает в силу 11 марта 2025 года, — отметила председатель Думы Ростова Зинаида Неярохина. — Решение принято единогласно.