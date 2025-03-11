Депутаты избрали нового главу Ростова. Кто стал хозяином города?

Как сообщалось ранее, место главы администрации освободилось в конце января 2025-го, когда депутаты Гордумы приняли отставку Алексея Логвиненко по собственному желанию. Исполняющим обязанности тогда назначили Александра Скрябина, но за пост в итоге боролся не он один.