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Posted 11 марта, 08:38

Published 11 марта, 08:38

Modified 11 марта, 08:43

Updated 11 марта, 08:43

Александр Скрябин

Депутаты избрали нового главу Ростова. Кто стал хозяином города?

11 марта 2025, 08:38
Фото: rostovgazeta.ru. Александр Скрябин

Исполняющий обязанности Александр Скрябин официально стал главой Ростова

Сюжет
Выборы
Ростов-на-Дону возглавил Александр Скрябин, ранее исполняющий обязанности главы администрации. Победителя конкурса объявили в ходе внеочередного заседания Гордумы утром 11 марта, сообщает корреспондент RostovGazeta с места голосования.

Как сообщалось ранее, место главы администрации освободилось в конце января 2025-го, когда депутаты Гордумы приняли отставку Алексея Логвиненко по собственному желанию. Исполняющим обязанности тогда назначили Александра Скрябина, но за пост в итоге боролся не он один.

Заявки на участие в конкурсе подали 12 человек. Однако двое из них не явились в день отбора и автоматически покинули список кандидатов.

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С каждым из 10 оставшихся комиссия провела тестирование и собеседование. По итогам первого этапа остались только двое претендентов: замдиректора ДИЗО Виталий Золотухин и исполняющий обязанности главы администрации города Александр Скрябин.

Утром 11 марта депутаты Гордумы проголосовали за будущего главу Ростова. Александра Скрябина избрали единогласно. С этого момента бывший первый замгубернатора Ростовской области официально возглавил город.

— Городская дума решила считать избранным на должность главы города Ростова-на-Дону Скрябина Александра Юрьевича. Настоящее решение вступает в силу 11 марта 2025 года, — отметила председатель Думы Ростова Зинаида Неярохина. — Решение принято единогласно.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Выборы#Администрация#Гордума#Александр Скрябин
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