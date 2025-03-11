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Posted 11 марта, 17:37

Published 11 марта, 17:37

Modified 11 марта, 17:40

Updated 11 марта, 17:40

Ефимов рассказал о планах по реорганизации бывшей промзоны в Царицыне в рамках КРТ

Ефимов рассказал о планах по реорганизации бывшей промзоны в Царицыне в рамках КРТ

11 марта 2025, 17:37
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Программа КРТ предусматривает реорганизацию территории в Царицыне. Обновлять планируют участок на пересечении Кавказского бульвара и Деловой улицы. Проект планировки этой территории уже прошел этап утверждения.

Как сообщает официальный портал mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, под реновацию выделен участок площадью 10,31 га. Большая часть территории, 8,07 га, будет обновлена в рамках программы КРТ.

На территории, где ранее была промзона Котляково, в Южном административном округе, планируется возведение современного квартала, включающего жилье для программы реновации и социальную инфраструктуру. По информации Владимира Ефимова, общая площадь застройки достигнет 210 500 кв. м. Коммерческая инфраструктура разместится на первых этажах зданий — здесь откроются кафе, магазины и сервисные мастерские. Благодаря проекту в городе появится 1200 дополнительных рабочих мест. Стоимость реализации проекта составит 65,2 млрд рублей. Оператор, назначенный городом, выполнит все необходимые работы в течение семи лет с момента утверждения проекта КРТ.

Территория, подлежащая реконструкции, расположена на пересечении Кавказского бульвара и Деловой улицы, в пешей доступности от железнодорожной платформы Чертаново Павелецкого направления МЖД.

На территории, определенной под реновацию, возведут жилые МКД общей площадью 165 300 кв. м. Кроме того, район пополнится современным ФОК с бассейном площадью 17 900 кв. м. Транспортная инфраструктура улучшится за счет строительства двух новых местных улиц и реконструкции двух существующих районных. Протяженностью участка, который будет реконструирован, составляет 1,29 км. Проект также предусматривает благоустройство и озеленение территории площадью 0,5 га.

В новом квартале будет построено более 107 000 кв. м комфортабельного жилья с улучшенной отделкой. Современные многоквартирные дома станут новым местом жительства для 3900 москвичей. Для оптимизации коммунальных расходов в зданиях установят автоматизированную систему контроля и учета энергоресурсов.

По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в рамках программы КРТ ведется активная работа над 302 проектами, находящимися на различных этапах разработки и реализации. Общая площадь территорий, определенных под реконструкцию, составляет 4200 га.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами по строительству и реконструкции дорог в рамках программы комплексного развития территорий.

Создание современной социальной инфраструктуры на территории столицы полностью согласуется с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

#Общество
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