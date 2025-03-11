Ефимов рассказал о планах по реорганизации бывшей промзоны в Царицыне в рамках КРТ

На территории, где ранее была промзона Котляково, в Южном административном округе, планируется возведение современного квартала, включающего жилье для программы реновации и социальную инфраструктуру. По информации Владимира Ефимова, общая площадь застройки достигнет 210 500 кв. м. Коммерческая инфраструктура разместится на первых этажах зданий — здесь откроются кафе, магазины и сервисные мастерские. Благодаря проекту в городе появится 1200 дополнительных рабочих мест. Стоимость реализации проекта составит 65,2 млрд рублей. Оператор, назначенный городом, выполнит все необходимые работы в течение семи лет с момента утверждения проекта КРТ.