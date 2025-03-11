«Город грязный»: Скрябин предложил избавиться от подрядчика для уборки улиц Ростов

Posted 11 марта, 08:22
Published 11 марта, 08:22
Modified 11 марта, 08:24
Updated 11 марта, 08:24
На 31-м внеочередном заседании Ростовской-на-Дону городской Думы Александр Скрябин рассказал, что недостаточное количество чистых и благоустроенных общественных пространств — это первое с чем сталкиваются каждый житель и гость донской столицы.
В Ростове-на-Дону нужно организовать качественную уборку территорий, не допустить образования новых и добиться ликвидации имеющихся несанкционированных свалок. Для решения этих задач Скрябин предложил воссоздать городские комбинаты благоустройства, то есть вернуть контроль за чистотой городу, не полагаясь на подрядчиков.
«К сожалению, в городе грязно», — подытожил Скрябин.
По информации кандидата, в Ростове-на-Дону трудится 1900 дворников, однако без четкого контроля работа не двигается с места. Так, и.о главы администрации предложил решить этот вопрос двумя способами: создание муниципальных предприятий по уборке или сделать так, что город начнет доплачивать управляющим компаниям и ТСЖ, что позволит контролировать качество исполнения работ.
Добавим, что Скрябин уточнил, что к данной проблеме нужен комплексный подход.
Ранее Александр Скрябин раскритиковал работу эвакуаторов в Ростове-на-Дону.