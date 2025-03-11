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Posted 11 марта, 08:22

Published 11 марта, 08:22

Modified 11 марта, 08:24

Updated 11 марта, 08:24

Александр Скрябин

«Город грязный»: Скрябин предложил избавиться от подрядчика для уборки улиц Ростов

11 марта 2025, 08:22
Фото: rostovgazeta.ru. Александр Скрябин

Скрябин предложил вернуть городские комбинаты благоустройства в Ростове-на-Дону

Во время презентации программы на пост главы Ростова-на-Дону и.о главы администрации Александр Скрябин обратил внимание коллег на плохую уборку территорий. В городе откровенно грязно, поэтому кандидат предложил свои варианты решения проблемы.

На 31-м внеочередном заседании Ростовской-на-Дону городской Думы Александр Скрябин рассказал, что недостаточное количество чистых и благоустроенных общественных пространств — это первое с чем сталкиваются каждый житель и гость донской столицы.

В Ростове-на-Дону нужно организовать качественную уборку территорий, не допустить образования новых и добиться ликвидации имеющихся несанкционированных свалок. Для решения этих задач Скрябин предложил воссоздать городские комбинаты благоустройства, то есть вернуть контроль за чистотой городу, не полагаясь на подрядчиков.

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«К сожалению, в городе грязно», — подытожил Скрябин.

По информации кандидата, в Ростове-на-Дону трудится 1900 дворников, однако без четкого контроля работа не двигается с места. Так, и.о главы администрации предложил решить этот вопрос двумя способами: создание муниципальных предприятий по уборке или сделать так, что город начнет доплачивать управляющим компаниям и ТСЖ, что позволит контролировать качество исполнения работ.

Добавим, что Скрябин уточнил, что к данной проблеме нужен комплексный подход.

Ранее Александр Скрябин раскритиковал работу эвакуаторов в Ростове-на-Дону.

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