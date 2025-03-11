«Город грязный»: Скрябин предложил избавиться от подрядчика для уборки улиц Ростов

По информации кандидата, в Ростове-на-Дону трудится 1900 дворников, однако без четкого контроля работа не двигается с места. Так, и.о главы администрации предложил решить этот вопрос двумя способами: создание муниципальных предприятий по уборке или сделать так, что город начнет доплачивать управляющим компаниям и ТСЖ, что позволит контролировать качество исполнения работ.