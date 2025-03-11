Итоги вторника: У Ростова-на-Дону появился хозяин, а детсады дружно игнорируют СанПиН

Posted 11 марта, 17:39
Published 11 марта, 17:39
Modified 11 марта, 17:41
Updated 11 марта, 17:41
Александр Скрябин назвал издевательством над людьми работу эвакуаторов в центре города. Он заявил, что ростовчане часто сталкиваются с проблемой нехватки парковочных мест. Особенно это касается исторического центра города.
Из-за нехватки парковок людям зачастую приходится оставлять машины на газонах, тротуарах и в других неположенных местах. Чтобы решить данную проблему, Александр Скрябин предложил перестроить работу в данном направлении.
По его словам, за парковку в неположенных местах необходимо штрафовать автовладельцев. Но при этом если машина не мешает передвижению других транспортных средств, увозить ее на эвакуаторе не стоит.
«Наверное, не надо издеваться над людьми и увозить машину эвакуаторами», — сказал глава города.
Место главы администрации освободилось в конце января 2025 года. Тогда депутаты Гордумы приняли отставку Алексея Логвиненко, а исполняющим обязанности назначили Александра Скрябина.
Заявки на участие в конкурсе за место главы города подали 12 человек. Первым этапом стало тестирование и собеседование. В итоге во второй этап прошли лишь двое претендентов. Это — замдиректора ДИЗО Виталий Золотухин и Александр Скрябин.
11 марта стал известен победитель конкурса: депутаты избрали Александра Скрябина главой города. Решение было принято единогласно.
В 2024 году в донских детсадах было проведено больше 1,2 тысячи профилактических мероприятий. Во время проверок специалисты уделяли внимание питанию детей, а также условиям воспитания и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.
В итоге выяснилось, что в 86% детских садов есть нарушения требований СанПиН.
Было выдано 996 предписаний по устранению выявленных нарушений. Их выполнение контролирует региональное Управление Роспотребнадзора.