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Posted 11 марта, 17:39

Published 11 марта, 17:39

Modified 11 марта, 17:41

Updated 11 марта, 17:41

Итоги вторника: У Ростова появился хозяин, а у 90% детсадов выявили нарушения СанПиН

Итоги вторника: У Ростова-на-Дону появился хозяин, а детсады дружно игнорируют СанПиН

11 марта 2025, 17:39
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги вторника: У Ростова появился хозяин, а у 90% детсадов выявили нарушения СанПиН
Александр Скрябин раскритиковал работу эвакуаторов в Ростове, а затем его избрали главой города. Тем временем в большинстве детсадов региона выявили нарушения СанПиН.

«Издевательство над людьми»

Александр Скрябин назвал издевательством над людьми работу эвакуаторов в центре города. Он заявил, что ростовчане часто сталкиваются с проблемой нехватки парковочных мест. Особенно это касается исторического центра города.

Из-за нехватки парковок людям зачастую приходится оставлять машины на газонах, тротуарах и в других неположенных местах. Чтобы решить данную проблему, Александр Скрябин предложил перестроить работу в данном направлении.

По его словам, за парковку в неположенных местах необходимо штрафовать автовладельцев. Но при этом если машина не мешает передвижению других транспортных средств, увозить ее на эвакуаторе не стоит.

«Наверное, не надо издеваться над людьми и увозить машину эвакуаторами», — сказал глава города.
Александр Скрябин назвал издевательством над людьми работу эвакуаторов в центре города
Александр Скрябин назвал издевательством над людьми работу эвакуаторов в центре города. Фото: rostovgazeta.ru
Депутаты избрали нового главу Ростова. Кто стал хозяином города?
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Новый «хозяин» города

Место главы администрации освободилось в конце января 2025 года. Тогда депутаты Гордумы приняли отставку Алексея Логвиненко, а исполняющим обязанности назначили Александра Скрябина.

Заявки на участие в конкурсе за место главы города подали 12 человек. Первым этапом стало тестирование и собеседование. В итоге во второй этап прошли лишь двое претендентов. Это — замдиректора ДИЗО Виталий Золотухин и Александр Скрябин.

11 марта стал известен победитель конкурса: депутаты избрали Александра Скрябина главой города. Решение было принято единогласно.

Депутаты избрали Александра Скрябина главой города
Депутаты избрали Александра Скрябина главой города. Фото: rostovgazeta.ru
Почти в 90% детских садов Ростовской области выявили нарушения СанПиН
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Опасные детсады

В 2024 году в донских детсадах было проведено больше 1,2 тысячи профилактических мероприятий. Во время проверок специалисты уделяли внимание питанию детей, а также условиям воспитания и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В итоге выяснилось, что в 86% детских садов есть нарушения требований СанПиН.

Было выдано 996 предписаний по устранению выявленных нарушений. Их выполнение контролирует региональное Управление Роспотребнадзора.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Роспотребнадзор#Нарушения#Глава города#Эвакуаторы#Александр Скрябин
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