Кандидат на пост главы Ростова Золотухин предложил отменить платные парковки

Так, замдиректора департамента имущественно-земельных отношений Виталий Золотухин рассказал, что намерен убрать платные парковки. По его наблюдениям, горожане саботируют их. Водители снимают или заклеивают номера и паркуются, где захотят. Кандидат считает, что к людям нужно прислушиваться.