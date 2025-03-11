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Posted 11 марта, 08:30

Published 11 марта, 08:30

Modified 11 марта, 13:47

Updated 11 марта, 13:47

Кандидат на пост главы Ростова Золотухин предложил отметить платные парковки

Кандидат на пост главы Ростова Золотухин предложил отменить платные парковки

11 марта 2025, 08:30
Фото: rostovgazeta.ru. Кандидат на пост главы Ростова Золотухин предложил отметить платные парковки
В Ростове-на-Дону проходят выборы на должность главы города. В рамках конкурса кандидат Виталий Золотухин выдвинул предложение убрать платные парковки.

На 31-м внеочередном заседании Ростовской-на-Дону Гордумы проходит конкурс на пост главы города. В рамках мероприятия кандидаты представляют свои программы по развитию и улучшению донской столицы.

Так, замдиректора департамента имущественно-земельных отношений Виталий Золотухин рассказал, что намерен убрать платные парковки. По его наблюдениям, горожане саботируют их. Водители снимают или заклеивают номера и паркуются, где захотят. Кандидат считает, что к людям нужно прислушиваться.

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Паркомат в Ростове
Паркомат в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru

«Горожане их саботируют. Я прошел по Пушкинской, насчитал 50-60% машин со снятыми или заклеенными номерами. Если горожане против, может, нужно к ним прислушаться», — поделился Золотухин.

Добавим, что также замдиректора предложил использовать землю, освобождающуюся после сноса аварийных зданий, под парковки.

Ранее RostovGazeta рассказала, что другой кандидат на место главы Ростова Александр Скрябин заявил об износе инженерных сетей города на 70%.

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