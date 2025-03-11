rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 11:19

Published 11 марта, 11:19

Modified 11 марта, 11:21

Updated 11 марта, 11:21

ТК «Горизонт» в Ростове

Краснодарские предприниматели выплатят 1,8 млн рублей ТК «Горизонт» в Ростове

11 марта 2025, 11:19
Фото: rostovgazeta.ru. ТК «Горизонт» в Ростове
Владелец и управляющая компания ТЦ «Новый горизонт» из Краснодара заплатит 1,8 миллиона рублей АО «ТК „Горизонт“» из Ростова-на-Дону за использование слова «горизонт» в названии, сообщают СМИ.

По сведениям издания «Город N», завершилось судебное разбирательство из-за торгового знака «Горизонт» между АО «Торговый комплекс „Горизонт“ из Ростова-на-Дону, который первый зарегистрировал его, и гендиректором ТЦ „Новый горизонт“ из Краснодара.

Предприниматели договорились на том, что краснодарский торговый центр может использовать слово «горизонт» на вывеске и в рекламе, но только на территории своего края и в составе словосочетания «Новый горизонт». При этом донское акционерное общество не передало права на распоряжение торговым знаком. Это личное разрешение определенным лицам.

Строительная компания потребовала от донской Gloria Jeans 10 млн рублей
Узнать подробнее

В свою очередь ТК «Горизонт» выплатит 1,8 миллиона рублей (с учетом НДС) как компенсацию и вознаграждение.

Добавим, что иск к кубанскому ТЦ был подан еще в январе 2022 года.

Ранее RostovGazeta рассказала, что МЧС пытается через суд отнять пожарную лицензию у Ростсельмаша.

Читайте также:
Владевшее крематорием ростовское предприятие стало акционерным обществомЦГБ Батайска заплатит более 2 млн рублей водоканалу Ростова-на-ДонуРостовскую психбольницу заставляют реставрировать памятник архитектуры
#Валерия Кострова#Фирменное название#Товарный знак#ТЦ Горизонт#Ростов-на-Дону#Компенсация#Бизнес#Последние новости Ростова на сегодня#Суд#Ростовская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика