Краснодарские предприниматели выплатят 1,8 млн рублей ТК «Горизонт» в Ростове

Предприниматели договорились на том, что краснодарский торговый центр может использовать слово «горизонт» на вывеске и в рекламе, но только на территории своего края и в составе словосочетания «Новый горизонт». При этом донское акционерное общество не передало права на распоряжение торговым знаком. Это личное разрешение определенным лицам.