Краснодарские предприниматели выплатят 1,8 млн рублей ТК «Горизонт» в Ростове

Posted 11 марта, 11:19
Published 11 марта, 11:19
Modified 11 марта, 11:21
Updated 11 марта, 11:21
По сведениям издания «Город N», завершилось судебное разбирательство из-за торгового знака «Горизонт» между АО «Торговый комплекс „Горизонт“ из Ростова-на-Дону, который первый зарегистрировал его, и гендиректором ТЦ „Новый горизонт“ из Краснодара.
Предприниматели договорились на том, что краснодарский торговый центр может использовать слово «горизонт» на вывеске и в рекламе, но только на территории своего края и в составе словосочетания «Новый горизонт». При этом донское акционерное общество не передало права на распоряжение торговым знаком. Это личное разрешение определенным лицам.
В свою очередь ТК «Горизонт» выплатит 1,8 миллиона рублей (с учетом НДС) как компенсацию и вознаграждение.
Добавим, что иск к кубанскому ТЦ был подан еще в январе 2022 года.
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