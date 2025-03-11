Летом 2025 года тарифы ЖКУ вырастут сразу на 12,5% в Ростовской области

Больше всего с 1 июля подорожает электричество. Стоимость одного киловатта вырастет на 12,5% — до 4 рублей 13 копеек в пределах нормы и до 5 рублей 76 копеек сверх нормы. Тариф на вывоз мусора будет стоить 629 рублей за кубометр.