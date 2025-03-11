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Posted 11 марта, 10:12

Published 11 марта, 10:12

Modified 11 марта, 10:14

Updated 11 марта, 10:14

Светильники в доме

Летом 2025 года тарифы ЖКУ вырастут сразу на 12,5% в Ростовской области

11 марта 2025, 10:12
Фото: Unsplash. Светильники в доме
В Ростовской области увеличат стоимость жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Больше всего с 1 июля подорожает электричество. Стоимость одного киловатта вырастет на 12,5% — до 4 рублей 13 копеек в пределах нормы и до 5 рублей 76 копеек сверх нормы. Тариф на вывоз мусора будет стоить 629 рублей за кубометр.

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Что касается водоснабжения, за кубометр придется платить 61 рубль 94 копейки. А цена на отопление подскачет до 2752 рублей за гигакалорию.

В среднем услуги ЖКУ подорожают на 12%. В 2024-м повышение стоимости составляло около 9%.

Ранее RostovGazeta сообщала, насколько увеличился в цене хлеб и мука в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Отопление#Электричество#Повышение цен#Водоснабжение#Жилищно-коммунальные услуги#Тарифы#Ростов-на-Дону#Юрий Слюсарь#Ростовская область#Вывоз мусора
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