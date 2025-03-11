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Posted 11 марта, 16:17

Published 11 марта, 16:17

Modified 11 марта, 16:17

Updated 11 марта, 16:17

МАЕР объединил цифровую медиасеть в Единую платформу цифровых коммуникаций

МАЕР объединил цифровую медиасеть в Единую платформу цифровых коммуникаций

11 марта 2025, 16:17
Фото: МАЕР.
Основатель и гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор 11 марта в рамках пресс-конференции в ТАСС представил Единую платформу цифровых коммуникаций.

Это первая в стране медиаплощадка, в которую интегрированы онлайн-издания, инструменты диджитал-маркетинга, а также наружные и внутренние цифровые экраны в единую сеть.

Новая медиаплатформа может многократно усиливать результативность информационных кампаний, продвижения национальных приоритетов и трансляции государственной повестки.

По словам Майора, компания приобрела холдинг 1MI, в состав которого входят общественно-политические региональные СМИ, в том числе «Новые известия» и «Нефть и капитал», а также около 200 сообществ и каналов в социальных сетях. Издания 1MI входят в пятерку самых цитируемых во всех 28 регионах присутствия. К команде медиахолдинга МАЕР присоединились 350 профессиональных журналистов. По словам Майора, суммарный месячный охват их медиа достигает 35 миллионов человек в крупнейших регионах России.

В структуру новой медиаплощадки МАЕР интегрированы 4,2 тысячи цифровых рекламных экранов, расположенных по всей сети пунктов выдачи СДЭК в 350 городах 84 регионов страны. По мере расширения сети СДЭК новые пункты также будут подключаться к платформе.

Дополнительным активом площадки стали медиаконструкции, размещенные в заведениях общественного питания, включая «Бургер Кинг», «Васильчуки» и «Шоколадницу». В совокупности с сетью СДЭК это создает сеть из более чем 5,5 тысячи цифровых экранов, которые ежегодно привлекают более 300 миллионов посетителей и обеспечивают около 950 миллионов визуальных контактов каждый месяц.

Константин Майор подчеркнул, что в настоящее время создается медиапространство, где каждый человек сможет получать актуальную, полезную и позитивную информацию. По его оценкам, экономически активная аудитория платформы составляет 55 миллионов человек в месяц.

Отметим, что в 2024 году шло активное расширение сети МАЕР в регионах. В текущем году, по словам управляющего партнера медиахолдинга Константина Острикова, приоритетным направлением станет развитие сети в Москве.

Ключевая цель компании — стать важным инструментом для поддержки государства, общества и развития бизнеса посредством использования медиа и цифровых технологий.

Управляющий партнер медиахолдинга Виктория Баркова подчеркнула, что платформа МАЕР предоставляет возможность налаживать коммуникацию с аудиторией через медиафасады, средства массовой информации и экраны в помещениях, заниматься созданием и продвижением информационного контента, транслировать новостные и рекламные материалы в режиме реального времени, а также адаптировать контент с учетом региональных особенностей и специфики.

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