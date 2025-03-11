МАЕР объединил цифровую медиасеть в Единую платформу цифровых коммуникаций

По словам Майора, компания приобрела холдинг 1MI, в состав которого входят общественно-политические региональные СМИ, в том числе «Новые известия» и «Нефть и капитал», а также около 200 сообществ и каналов в социальных сетях. Издания 1MI входят в пятерку самых цитируемых во всех 28 регионах присутствия. К команде медиахолдинга МАЕР присоединились 350 профессиональных журналистов. По словам Майора, суммарный месячный охват их медиа достигает 35 миллионов человек в крупнейших регионах России.