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Posted 11 марта, 08:59

Published 11 марта, 08:59

Modified 11 марта, 09:01

Updated 11 марта, 09:01

Автомобиль МЧС

МЧС пытается через суд отнять пожарную лицензию у Ростсельмаша

11 марта 2025, 08:59
Фото: 1MI. Автомобиль МЧС
ГУ МЧС по Ростовской области пытается аннулировать лицензию комбайнового завода Ростсельмаш. Соответствующее исковое заявление опубликовано на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Речь идет о лицензии на проведение работ по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений. Иск уже принят к производству. Предварительное заседание назначили на 31 марта. Оно состоится в 10.40 мск.

«РБК Ростов» уточнил, из-за чего дело дошло до суда. Оказалось, что МЧС не устроили документы, направленные заводом Ростсельмаш с подтверждением соответствия требованиям для продления лицензии. В иске представители ведомства отметили, что предприятие не подтвердило наличие своих зданий для размещения определенного оборудования и техсредств. К стажу и квалификации ответственных сотрудников тоже возникли вопросы.

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Исправить эти нарушения нужно было до 25 января, но новых документов Ростсельмаш так и не прислал.

В реестре лицензий на сайте МЧС России указано, что в настоящее время действие лицензии ООО КЗ «Ростсельмаш» приостановлено. Если ее аннулируют, вероятно, завод не сможет самостоятельно выполнять работы по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что через Арбитражный суд строительная компания пытается отсудить у донской Gloria Jeans 10 миллионов рублей.

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#Евгения Волкова#Ростсельмаш#Лицензии#Документы#Пожарная безопасность#Ростов-на-Дону#Арбитражный суд#МЧС#Ростовская область#Исковое заявление
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