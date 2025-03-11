МЧС пытается через суд отнять пожарную лицензию у Ростсельмаша

Posted 11 марта, 08:59
Published 11 марта, 08:59
Modified 11 марта, 09:01
Updated 11 марта, 09:01
Речь идет о лицензии на проведение работ по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений. Иск уже принят к производству. Предварительное заседание назначили на 31 марта. Оно состоится в 10.40 мск.
«РБК Ростов» уточнил, из-за чего дело дошло до суда. Оказалось, что МЧС не устроили документы, направленные заводом Ростсельмаш с подтверждением соответствия требованиям для продления лицензии. В иске представители ведомства отметили, что предприятие не подтвердило наличие своих зданий для размещения определенного оборудования и техсредств. К стажу и квалификации ответственных сотрудников тоже возникли вопросы.
Исправить эти нарушения нужно было до 25 января, но новых документов Ростсельмаш так и не прислал.
В реестре лицензий на сайте МЧС России указано, что в настоящее время действие лицензии ООО КЗ «Ростсельмаш» приостановлено. Если ее аннулируют, вероятно, завод не сможет самостоятельно выполнять работы по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности.
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