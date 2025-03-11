МЧС пытается через суд отнять пожарную лицензию у Ростсельмаша

«РБК Ростов» уточнил, из-за чего дело дошло до суда. Оказалось, что МЧС не устроили документы, направленные заводом Ростсельмаш с подтверждением соответствия требованиям для продления лицензии. В иске представители ведомства отметили, что предприятие не подтвердило наличие своих зданий для размещения определенного оборудования и техсредств. К стажу и квалификации ответственных сотрудников тоже возникли вопросы.