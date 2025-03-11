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Posted 11 марта, 14:00

Published 11 марта, 14:00

Modified 11 марта, 14:02

Updated 11 марта, 14:02

MiXX от Т2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок

MiXX от Т2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок

11 марта 2025, 14:00
Фото: Т2.
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T2 объединила в мультиподписке MiXX три крупнейших онлайн-кинотеатра с самым широким выбором контента на рынке — 26,1 тысячи единиц.

Таковы выводы, сделанные ИАА TelecomDaily в исследовании российского рынка онлайн-видео.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily проанализировало структуру рынка российских онлайн-кинотеатров по выручке и количеству аудитории. Компания также сравнила наполнения существующих на рынке мультиподписок.

По результатам исследования, мультиподписка MiXX стала лидером рынка по количеству контента. Сейчас MiXX включает три онлайн-кинотеатра. Совокупный объем видеоконтента в подписке составил 26,1 тысячи единиц («Кинопоиск» — 11 тыс., Wink — 10,6 тыс., PREMIER — 4,5 тыс.). На втором месте оказался «Газпром бонус» (22,7 тыс.), на третьем — «Мегафон Плюс» (10,6 тыс.).

Сервисы Wink, «Кинопоиск» и PREMIER также вошли в топ-10 крупнейших отечественных онлайн-кинотеатров. По оценке TelecomDaily, «Кинопоиск» занял совокупное первое место с рыночной долей по выручке 31,7% и аудиторией 51% от общего числа пользователей онлайн-кинотеатров в стране. Wink оказался на третьем месте по денежной доле рынка (15,7%) и на четвертом — по количеству подписчиков (30%). PREMIER получил седьмое место по выручке (4,7%) и шестое по охвату аудитории (14%).

Т2 объединила три крупнейших онлайн-кинотеатра в одной мультиподписке MiXX. Кроме этого, в подписке — сервис электронных и аудиокниг, музыкальные платформы, а также широкие возможности получать выгоду с покупок, доставок и поездок на такси. Подписка доступна для подключения абонентам Т2 и других операторов в версиях S, M и Max. Абонентская плата в зависимости от версии составляет от 300 до 500 руб./мес.

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