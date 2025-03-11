На въезде в Ростов-на-Дону уберут футбольный мяч с флагом Германии

Исполняющий обязанности глава администрации Ростова выступил перед депутатами городской Думы в рамках конкурса на должность главы донской столицы. Александр Скрябин перечислил основные проблемы и предложил пути их решения. Одной из таких стали въезды в Ростов. По его словам, они не соответствуют статусу города-миллионника.