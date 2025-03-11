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Posted 11 марта, 08:10

Published 11 марта, 08:10

Modified 11 марта, 08:12

Updated 11 марта, 08:12

На въезде в Ростов хотят убрать футбольный мяч с флагом Германии

На въезде в Ростов-на-Дону уберут футбольный мяч с флагом Германии

11 марта 2025, 08:10
Фото: ВК Это Ростов Новости. На въезде в Ростов хотят убрать футбольный мяч с флагом Германии
На одном из въездов в Ростов могут убрать футбольный мяч с флагом Германии. Такое предложение от местных жителей озвучил Александр Скрябин в ходе заседания Гордумы 11 марта.

Исполняющий обязанности глава администрации Ростова выступил перед депутатами городской Думы в рамках конкурса на должность главы донской столицы. Александр Скрябин перечислил основные проблемы и предложил пути их решения. Одной из таких стали въезды в Ростов. По его словам, они не соответствуют статусу города-миллионника.

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— Это состояние и дорог, и въездных стел. Например, в прошлые выходные я встречался с жителями города. Они предложили мне на въезде из Таганрога футбольный мяч с флагом Германии заменить на патриотический постамент и, наверное, это правильно, — отметил чиновник.

Как сообщала RostovGazeta, за пост главы города борются два кандидата. Из 12 претендентов после первого этапа остались только Александр Скрябин и Виталий Золотухин.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Таганрог#Конкурс на должность#Ростов#Гордума#Александр Скрябин
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