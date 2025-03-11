На въезде в Ростов-на-Дону уберут футбольный мяч с флагом Германии

Posted 11 марта, 08:10
Published 11 марта, 08:10
Modified 11 марта, 08:12
Updated 11 марта, 08:12
Исполняющий обязанности глава администрации Ростова выступил перед депутатами городской Думы в рамках конкурса на должность главы донской столицы. Александр Скрябин перечислил основные проблемы и предложил пути их решения. Одной из таких стали въезды в Ростов. По его словам, они не соответствуют статусу города-миллионника.
— Это состояние и дорог, и въездных стел. Например, в прошлые выходные я встречался с жителями города. Они предложили мне на въезде из Таганрога футбольный мяч с флагом Германии заменить на патриотический постамент и, наверное, это правильно, — отметил чиновник.
Как сообщала RostovGazeta, за пост главы города борются два кандидата. Из 12 претендентов после первого этапа остались только Александр Скрябин и Виталий Золотухин.