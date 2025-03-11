«Не надо издеваться над людьми»: Скрябин раскритиковал работу эвакуаторов в Ростове

Posted 11 марта, 08:00
Published 11 марта, 08:00
Modified 11 марта, 08:33
Updated 11 марта, 08:33
Чиновник отметил, что проблема с парковочными местами — одна из основных, особенно в историческом центре города. Чтобы ее решить, он предложил перестроить работу в этом направлении. Однако для этого потребуется время.
— Что делать с хаотичной парковкой на газонах, тротуарах, в неположенных местах? Конечно, штрафовать. Но если машина не создает угрозы движения, наверное, не надо издеваться над людьми и увозить машину эвакуаторами, — считает Александр Скрябин.
Ранее и. о. главы администрации предложил решение проблемы с износом инженерных сетей на 70%.