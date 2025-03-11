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Posted 11 марта, 08:00

Published 11 марта, 08:00

Modified 11 марта, 08:33

Updated 11 марта, 08:33

Эвакуатор в Ростове

«Не надо издеваться над людьми»: Скрябин раскритиковал работу эвакуаторов в Ростове

11 марта 2025, 08:00
Фото: 1MI. Эвакуатор в Ростове

Александр Скрябин назвал работу эвакуаторов в Ростове издевательством над людьми

Кандидат на должность главы Ростова назвал издевательством над людьми работу эвакуаторов в центре города. Своим мнением об этом исполняющий обязанности главы администрации поделился в ходе выступления на внеочередном заседании Гордумы 11 марта.

Чиновник отметил, что проблема с парковочными местами — одна из основных, особенно в историческом центре города. Чтобы ее решить, он предложил перестроить работу в этом направлении. Однако для этого потребуется время.

Стало известно, когда вступит в должность и. о. главы администрации Ростова
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— Что делать с хаотичной парковкой на газонах, тротуарах, в неположенных местах? Конечно, штрафовать. Но если машина не создает угрозы движения, наверное, не надо издеваться над людьми и увозить машину эвакуаторами, — считает Александр Скрябин.

Ранее и. о. главы администрации предложил решение проблемы с износом инженерных сетей на 70%.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Парковка#Ростов#Городская администрация#Гордума#Эвакуаторы#Александр Скрябин
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