Неизвестный мужчина устроил поножовщину в центре Ростова

По словам очевидцев, конфликт возник между двумя знакомыми на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Буденновского. Свидетели утверждают, что потасовка началась с выяснения отношений. Мол, сначала они ругались, затем устроили драку. А потом один из них схватил нож и якобы вонзил его в грудь своему оппоненту.