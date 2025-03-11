Неизвестный мужчина устроил поножовщину в центре Ростова

Posted 11 марта, 06:31
Published 11 марта, 06:31
Modified 11 марта, 06:33
Updated 11 марта, 06:33
По словам очевидцев, конфликт возник между двумя знакомыми на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Буденновского. Свидетели утверждают, что потасовка началась с выяснения отношений. Мол, сначала они ругались, затем устроили драку. А потом один из них схватил нож и якобы вонзил его в грудь своему оппоненту.
— Раненого на скорой забрали в больницу, — добавили в комментариях очевидцы.
Официального комментария от ГУ МВД по Ростовской области пока не поступало. Однако свидетели утверждают, что мужчину с ножом задержали в тот же вечер.
Ранее из-за семейной поножовщины и гибели подростка возбудили уголовное дело.