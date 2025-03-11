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Posted 11 марта, 06:31

Published 11 марта, 06:31

Modified 11 марта, 06:33

Updated 11 марта, 06:33

Неизвестный мужчина устроил поножовщину в центре Ростова

Неизвестный мужчина устроил поножовщину в центре Ростова

11 марта 2025, 06:31
Фото: Видео тг Это Ростов. 1MI. Неизвестный мужчина устроил поножовщину в центре Ростова
Вечером 10 марта в центре Ростова ранили ножом мужчину. Кадры с места ЧП опубликовали местные telegram-каналы.

По словам очевидцев, конфликт возник между двумя знакомыми на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Буденновского. Свидетели утверждают, что потасовка началась с выяснения отношений. Мол, сначала они ругались, затем устроили драку. А потом один из них схватил нож и якобы вонзил его в грудь своему оппоненту.

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— Раненого на скорой забрали в больницу, — добавили в комментариях очевидцы.

Официального комментария от ГУ МВД по Ростовской области пока не поступало. Однако свидетели утверждают, что мужчину с ножом задержали в тот же вечер.

Ранее из-за семейной поножовщины и гибели подростка возбудили уголовное дело.

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