«Новые люди» продолжают работу по улучшению общественного транспорта Ростова-на-Дону

В феврале и марте этого года в городе была запущена брендированная маршрутка, проезд по которой был бесплатным, а активисты во время движения опрашивали ростовчан и предлагали оценить транспортную систему города. К акции присоединился и заместитель председателя общественного движения «Комфортный город» Виталий Мирошников, который также интересовался мнением жителей.