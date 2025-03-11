«Новые люди» продолжают работу по улучшению общественного транспорта Ростова-на-Дону

Posted 11 марта, 06:00
Published 11 марта, 06:00
Modified 11 марта, 06:00
Updated 11 марта, 06:00
В феврале и марте этого года в городе была запущена брендированная маршрутка, проезд по которой был бесплатным, а активисты во время движения опрашивали ростовчан и предлагали оценить транспортную систему города. К акции присоединился и заместитель председателя общественного движения «Комфортный город» Виталий Мирошников, который также интересовался мнением жителей.
Горожане рассказали о ряде системных недостатков работы общественного транспорта. Так, пассажиры жаловались на неудобные новые остановки, набитые битком автобусы по утрам и задержки транспорта вечером, на проблемы с льготным проездом для детей, холодные сидения, повсеместные заклеенные рекламой окна.
«Я бы поставил „неуд“, — сказал один из пассажиров, — автобусы должны ходить каждые 15 минут и работать до 11 вечера». Другая пассажирка назвала остановки «позорищем» из-за мусора вокруг.
Часть опрошенных, в основном молодежь, более-менее положительно оценили транспорт, но тоже отметили долгие ожидания и некоторые другие недочеты.
Это не первый случай бесплатного проезда для жителей Ростова-на-Дону по инициативе партии «Новые люди». Аналогичная акция проводилась в декабре 2024 года, по итогам которой состоялся круглый стол. Тогда депутаты и представители общественности обсудили наиболее значимые и болезненные оценки жителей на тему общественного транспорта в городе.
Среди прочего, прозвучали результаты опросов жителей Ростова-на-Дону, Новочеркасска и других населенных пунктов области:
свыше 80% населения жалуются на трудности при попытке оплатить проезд по карте или номеру телефона;
почти 70% горожан также недовольны долгими интервалами между рейсами и задержками в расписании;
многие опрошенные выразили недовольство общим состоянием транспорта и его переполненностью в часы пик.
Февральская акция показала, что множество проблем, с которыми сталкиваются пассажиры по-прежнему требуют своего решения, и обсуждавшиеся на круглом столе темы не теряют своей актуальности.
— Проведенный объезд выявил системные недостатки в работе городского транспорта, — считает Виталий Мирошников, — городские власти принимают меры, по сути, «для галочки», и этого явно недостаточно. Необходим системный подход с широким привлечением общественности, чтобы сделать общественный транспорт комфортным для всех пассажиров.
Лидер «Новых людей» в Ростовской области Александр Чухлебов ранее на круглом столе поддержал планы руководителя региона Юрия Слюсаря по модернизации транспортной системы, подчеркнув, что эта проблема требует быстрых решений. Члены партии выдвинули ряд предложений, направленных на улучшение ситуации.
Среди важнейших инициатив «Новых людей»: обновление автобусного парка через льготное кредитование и обеспечение стабильного финансирования для маршрутов, которые сейчас считаются нерентабельными. Также представители партии предлагают провести реформу оплаты перевозчиков, при которой доходы от продажи билетов будут поступать муниципалитетам, а компании начнут получать фиксированные выплаты за выполненные рейсы. Все вышеперечисленное поможет организовать более регулярное движение транспорта и улучшит качество обслуживания.
Также участники декабрьского круглого стола заострили внимание на проблемах с остановками, делая упор на то, что новые остановочные комплексы должны учитывать погодные условия столицы ЮФО, обеспечивая защиту пассажиров как от жары, так и от дождя, снега и ветра.