«С врунами не по пути»: Скрябин сообщил о кадровых переменах в администрации Ростова

Posted 11 марта, 10:15
Published 11 марта, 10:15
Modified 11 марта, 11:09
Updated 11 марта, 11:09
После внеочередного заседания Гордумы, на котором 11 марта проголосовали за кандидата на должность главы Ростова, победитель пообщался с представителями СМИ. Один из вопросов, который задали журналисты, касался кадровых перестановок.
— Команда работоспособна, сейчас рано об этом говорить. Мы же оцениваем по периоду работы, а не эмоционально, ответил Александр Скрябин.
Чиновник добавил, что в работе ему нужно окружение профессионалов, которые будут активно вовлечены в проблемы города и готовы искать их решение.
— Я не окружаю теми, кто соглашается и говорит: «Хорошо», а окружаю профессионалами, которые честны. Это очень важно. Если человек не сказал вовремя правду — все равно что соврал. Если человек льстит — значит, нам не по пути. Но то, что нам нужна профессиональная команда слышащих горожан и спорящих над решениями, — это нам нужно, — поделился мнением глава города.