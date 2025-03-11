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Posted 11 марта, 10:15

Published 11 марта, 10:15

Modified 11 марта, 11:09

Updated 11 марта, 11:09

Глава Ростова Александр Скрябин

«С врунами не по пути»: Скрябин сообщил о кадровых переменах в администрации Ростова

11 марта 2025, 10:15
Фото: rostovgazeta.ru. Глава Ростова Александр Скрябин

Новый глава Ростова сообщил о кадровых перестановках в администрации города

Глава Ростова Александр Скрябин ответил на вопрос о том, ждать ли изменений в кадровом составе администрации города. Корреспондент RostovGazeta снял на видео пресс-подход после избрания нового главы.

После внеочередного заседания Гордумы, на котором 11 марта проголосовали за кандидата на должность главы Ростова, победитель пообщался с представителями СМИ. Один из вопросов, который задали журналисты, касался кадровых перестановок.

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Видео: rostovgazeta.ru. Глава Ростова Александр Скрябин
— Команда работоспособна, сейчас рано об этом говорить. Мы же оцениваем по периоду работы, а не эмоционально, ответил Александр Скрябин.

Чиновник добавил, что в работе ему нужно окружение профессионалов, которые будут активно вовлечены в проблемы города и готовы искать их решение.

— Я не окружаю теми, кто соглашается и говорит: «Хорошо», а окружаю профессионалами, которые честны. Это очень важно. Если человек не сказал вовремя правду — все равно что соврал. Если человек льстит — значит, нам не по пути. Но то, что нам нужна профессиональная команда слышащих горожан и спорящих над решениями, — это нам нужно, — поделился мнением глава города.
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