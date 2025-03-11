«Она не работает»: Золотухин предложил убрать велодорожку на Пушкинской в Ростове

Виталий Золотухин предложил избавиться от велодорожки в центре Ростова

Кандидат на должность главы Ростова Виталий Золотухин выступил на заседании Гордумы 11 марта с предложением убрать велодорожку на улице Пушкинской. По его мнению, она мешает пешеходам и отнимает немалую часть парковочного пространства.