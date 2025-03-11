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Posted 11 марта, 08:34

Published 11 марта, 08:34

Modified 11 марта, 08:36

Updated 11 марта, 08:36

«Она не работает»: Виталий Золотухин хочет убрать велодорожку на Пушкинской в Ростове

«Она не работает»: Золотухин предложил убрать велодорожку на Пушкинской в Ростове

11 марта 2025, 08:34
Фото: rostovgazeta.ru. «Она не работает»: Виталий Золотухин хочет убрать велодорожку на Пушкинской в Ростове

Виталий Золотухин предложил избавиться от велодорожки в центре Ростова

Кандидат на должность главы Ростова Виталий Золотухин выступил на заседании Гордумы 11 марта с предложением убрать велодорожку на улице Пушкинской. По его мнению, она мешает пешеходам и отнимает немалую часть парковочного пространства.
— Не ругайте меня, это мое личное мнение, — предупредил присутствующих Виталий Золотухин. — Я считаю, что велодорожку с Пушкинской, как минимум, на протяжении от Братского до Ворошиловского надо убирать. В том виде, в котором она сейчас есть, она не работает. Вообще не работает и из-за нее у нас выпадает большое количество парковочного пространства.
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Чиновник добавил, что из-за электросамокатов и велосипедов ростовчане и гости города не могут спокойно гулять по главной аллее города.

— У ростовчан возникает необходимость вертеть головой на 360 градусов и не гулять в комфорте, а все время ожидать неприятной неожиданности, — считает замдиректора ДИЗО, который борется за пост главы Ростова.

Ранее RostovGazeta сообщала о других предложениях Виталия Золотухина по решению городских проблем.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Электросамокаты#Ростов#Пушкинская#Городские проблемы#Гордума#Пешеходы
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