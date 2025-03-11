«Она не работает»: Золотухин предложил убрать велодорожку на Пушкинской в Ростове

Posted 11 марта, 08:34
Published 11 марта, 08:34
Modified 11 марта, 08:36
Updated 11 марта, 08:36
— Не ругайте меня, это мое личное мнение, — предупредил присутствующих Виталий Золотухин. — Я считаю, что велодорожку с Пушкинской, как минимум, на протяжении от Братского до Ворошиловского надо убирать. В том виде, в котором она сейчас есть, она не работает. Вообще не работает и из-за нее у нас выпадает большое количество парковочного пространства.
Чиновник добавил, что из-за электросамокатов и велосипедов ростовчане и гости города не могут спокойно гулять по главной аллее города.
— У ростовчан возникает необходимость вертеть головой на 360 градусов и не гулять в комфорте, а все время ожидать неприятной неожиданности, — считает замдиректора ДИЗО, который борется за пост главы Ростова.
Ранее RostovGazeta сообщала о других предложениях Виталия Золотухина по решению городских проблем.