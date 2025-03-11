Почти в 90% детских садов Ростовской области выявили нарушения СанПиН

За 2024 года в дошкольных образовательных учреждений Ростовской области было проведено более 1,2 тысяч профилактических мероприятия, которые позволили выяснить, что в 86% детсадах есть нарушения СанПиН, сообщает Роспотребнадзор региона.

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