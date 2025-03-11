Почти в 90% детских садов Ростовской области выявили нарушения СанПиН

Posted 11 марта, 10:11
Published 11 марта, 10:11
Modified 11 марта, 10:13
Updated 11 марта, 10:13
При проверках особое внимание уделялось вопросам организации питания детей, условиям воспитания и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий. Так, сотрудникам ведомства удалось выявить, что в 86% детских садов нарушения требований СанПиН.
Добавим, что по выделенным нарушениям было выдано 996 предписаний по устранению выявленных нарушений. Их выполнение находится на контроле Управления Роспотребнадзора. Работа по оценке соответствия детских садов санитарным правилам продолжается.
До этого RostovGazeta рассказала, что пекарню «Сладкое соленое» в Ростове-на-Дону закрыли из-за кишечной инфекции.