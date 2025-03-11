Политолог рассказал, с чем предстоит разбираться новому главе Ростова Скрябину

Эксперт полагает, что в новой должности Скрябину придется столкнуться с большими проблемами в городе. Политолог напоминает, что глав у Ростова поменялось много. Но вопросы, которые не решались десятилетиями, остаются. В частности, эксперт называет пробки на дорогах в сторону Северного.