Политолог рассказал, с чем предстоит разбираться новому главе Ростова Скрябину

Posted 11 марта, 13:20
Published 11 марта, 13:20
Modified 11 марта, 13:22
Updated 11 марта, 13:22
Напомним, что депутаты избрали главу Ростова. Им стал Александр Скрябин.
«Александра Юрьевича я знаю очень давно как высококлассного управленца. Про него могу рассказать один позитив», — отмечает Григорий Болдырев.
Эксперт полагает, что в новой должности Скрябину придется столкнуться с большими проблемами в городе. Политолог напоминает, что глав у Ростова поменялось много. Но вопросы, которые не решались десятилетиями, остаются. В частности, эксперт называет пробки на дорогах в сторону Северного.
«Этот вопрос нужно решать кардинально, изыскивая возможности для строительства наземного скоростного трамвая. Эта инициатива давно витает в воздухе. Предыдущие главы с этой задачей не справились. А нам надо разгрузить основные транспортные магистрали», — уверен эксперт.
«Несмотря на то, что регоператоров сейчас немного приструнили, все равно приходит огромное количество жалоб относительно несанкционированных свалочных очагов на территории города из-за того, что регоператор, к сожалению, не всегда выполняет качественно свою работу», — комментирует политолог.
Помимо дворовых территорий, отдельной головной болью спикер называет разрушенные детские площадки.
«Мы недавно проводили мониторинг и обнаружили, что очень большое число детских площадок пребывают в ненадлежащем состоянии», — говорит эксперт.
Наводить порядок, по словам собеседника, предстоит и с недобросовестными предпринимателями, которые осуществляют незаконную деятельность в Ростове.
«Чаще всего торговые точки заходят на городские тротуары, на проезжую часть. Это создает определенные неудобства в пешеходных зонах. Люди жалуются на стихийные рынки. И этим вопросом тоже предстоит заниматься», — резюмирует эксперт.