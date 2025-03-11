rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 13:20

Published 11 марта, 13:20

Modified 11 марта, 13:22

Updated 11 марта, 13:22

Александр Скрябин

Политолог рассказал, с чем предстоит разбираться новому главе Ростова Скрябину

11 марта 2025, 13:20
Фото: rostovgazeta.ru. Александр Скрябин
Главе Ростова Александру Скрябину придется столкнуться с большими задачами, которые нужно решать, сообщил RostovGazeta политолог Григорий Болдырев.

Напомним, что депутаты избрали главу Ростова. Им стал Александр Скрябин.

«Александра Юрьевича я знаю очень давно как высококлассного управленца. Про него могу рассказать один позитив», — отмечает Григорий Болдырев.

Эксперт полагает, что в новой должности Скрябину придется столкнуться с большими проблемами в городе. Политолог напоминает, что глав у Ростова поменялось много. Но вопросы, которые не решались десятилетиями, остаются. В частности, эксперт называет пробки на дорогах в сторону Северного.

«Этот вопрос нужно решать кардинально, изыскивая возможности для строительства наземного скоростного трамвая. Эта инициатива давно витает в воздухе. Предыдущие главы с этой задачей не справились. А нам надо разгрузить основные транспортные магистрали», — уверен эксперт.
Депутаты избрали нового главу Ростова. Кто стал хозяином города?
Узнать подробнее

Вторая проблема, по словам собеседника, это мусор.

Видео: rostovgazeta.ru. Свалки мусора очень давно копятся возле домов на Западном в Ростове. Видео от 11.03.2025
«Несмотря на то, что регоператоров сейчас немного приструнили, все равно приходит огромное количество жалоб относительно несанкционированных свалочных очагов на территории города из-за того, что регоператор, к сожалению, не всегда выполняет качественно свою работу», — комментирует политолог.
Ситуация со свалкой бытового мусора на улице Каширской в Ростове. Фото сделано 11.03.2025
Ситуация со свалкой бытового мусора на улице Каширской в Ростове. Фото сделано 11.03.2025. Фото: rostovgazeta.ru

Помимо дворовых территорий, отдельной головной болью спикер называет разрушенные детские площадки.

«Мы недавно проводили мониторинг и обнаружили, что очень большое число детских площадок пребывают в ненадлежащем состоянии», — говорит эксперт.

Наводить порядок, по словам собеседника, предстоит и с недобросовестными предпринимателями, которые осуществляют незаконную деятельность в Ростове.

«Чаще всего торговые точки заходят на городские тротуары, на проезжую часть. Это создает определенные неудобства в пешеходных зонах. Люди жалуются на стихийные рынки. И этим вопросом тоже предстоит заниматься», — резюмирует эксперт.
Блогер Авакян рассказал, почему в Ростове не могут убрать незаконные ларьки
Узнать подробнее
Читайте также:
«Скрябину будет нелегко»: политолог рассказал, с чем столкнется новый глава Ростова«Город грязный»: Скрябин предложил избавиться от подрядчика для уборки улиц Ростов«Зима все показала»: Скрябин заявил об износе инженерных сетей в Ростове на 70%
Читайте также:
«Скрябину будет нелегко»: политолог рассказал, с чем столкнется новый глава Ростова«Город грязный»: Скрябин предложил избавиться от подрядчика для уборки улиц Ростов«Зима все показала»: Скрябин заявил об износе инженерных сетей в Ростове на 70%
Читайте также:
«Скрябину будет нелегко»: политолог рассказал, с чем столкнется новый глава Ростова«Город грязный»: Скрябин предложил избавиться от подрядчика для уборки улиц Ростов«Зима все показала»: Скрябин заявил об износе инженерных сетей в Ростове на 70%
Читайте также:
«Скрябину будет нелегко»: политолог рассказал, с чем столкнется новый глава Ростова«Город грязный»: Скрябин предложил избавиться от подрядчика для уборки улиц Ростов«Зима все показала»: Скрябин заявил об износе инженерных сетей в Ростове на 70%
Читайте также:
«Скрябину будет нелегко»: политолог рассказал, с чем столкнется новый глава Ростова«Город грязный»: Скрябин предложил избавиться от подрядчика для уборки улиц Ростов«Зима все показала»: Скрябин заявил об износе инженерных сетей в Ростове на 70%
#Дарья Демидова#Общество#Видео#Пробки#Мусор#Детские площадки#Недобросовестные предприниматели#Незаконная деятельность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика