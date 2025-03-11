Практический каждый третий резидент преференциальных режимов выбирает ВТБ

«Главной задачей нового проекта является повышение привлекательности регионов для новых инвесторов и помощь действующим резидентам в успешной реализации заявленных проектов, эффективное сопровождение резидентов, вышедших на операционную стадию. Для нас важно делать работу бизнеса удобной и простой, повышать стандарты привлечения и сопровождения российских и иностранных инвесторов. Для этого мы, учитывая мнение предпринимателей и экономическую ситуацию в России и в мире, непрерывно донастраиваем и совершенствуем преференциальные режимы, вводим новые механизмы господдержки, расширяем и актуализируем набор сервисов и услуг. В рамках сотрудничества с ВТБ более 150 сотрудников организации, работающих с корпоративным сегментом, прошли специальный курс обучения КРДВ о мерах господдержки для старта и развития бизнеса, простых и удобных способах получения статуса резидента ТОР, СПВ, АЗРФ и КОРФ для дальнейшего информирования клиентов банка. Для наглядности разработана кобрендинговая информационная печатная продукция, которая также содержит информацию о привлечении финансирования для реализации инвестпроектов», — сообщил заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.