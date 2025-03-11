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Posted 11 марта, 13:18

Published 11 марта, 13:18

Modified 11 марта, 13:21

Updated 11 марта, 13:21

От производителя одежды из Ростова требуют 10 млн рублей из-за долгов банку

Производителя спецодежды из Ростова-на-Дону признали банкротом

11 марта 2025, 13:18
Фото: cookie_studio/freepik. От производителя одежды из Ростова требуют 10 млн рублей из-за долгов банку
Ростовскую компанию по производству одежды признали банкротом и потребовали вернуть банку задолженность в размере 10 миллионов рублей. Данные об этом размещены в картотеке Арбитражного суда региона.

В Арбитражный суд Ростовской области было направлено заявление «Сбербанка России» о признании банкротом производителя одежды «Промспецшвей». Согласно документации суда, в 2023 году компания взяла у банка три кредита для развития бизнеса, но так и не выплатила их. Общая сумма задолженности вместе с процентами и неустойками составила 10,2 миллиона рублей.

По требованию банка компанию признали несостоятельной и ввели в отношении нее конкурсное производство.

По информации системы «Спарк», производитель одежды зарегистрирован в Ростове в 2018 году. Согласно данным на 2022 год, чистая прибыль компании составила 3,5 миллиона рублей. Ее учредителем является Сергей Безуглый.

Теплоход банкрота выставили на торги в Ростове-на-Дону
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Ранее RostovGazeta рассказала, что в регионе выставили на торги участок растениеводческой компании-банкрота.

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