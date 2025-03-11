Производителя спецодежды из Ростова-на-Дону признали банкротом

Posted 11 марта, 13:18
Published 11 марта, 13:18
Modified 11 марта, 13:21
Updated 11 марта, 13:21
В Арбитражный суд Ростовской области было направлено заявление «Сбербанка России» о признании банкротом производителя одежды «Промспецшвей». Согласно документации суда, в 2023 году компания взяла у банка три кредита для развития бизнеса, но так и не выплатила их. Общая сумма задолженности вместе с процентами и неустойками составила 10,2 миллиона рублей.
По требованию банка компанию признали несостоятельной и ввели в отношении нее конкурсное производство.
По информации системы «Спарк», производитель одежды зарегистрирован в Ростове в 2018 году. Согласно данным на 2022 год, чистая прибыль компании составила 3,5 миллиона рублей. Ее учредителем является Сергей Безуглый.
Ранее RostovGazeta рассказала, что в регионе выставили на торги участок растениеводческой компании-банкрота.