Производителя спецодежды из Ростова-на-Дону признали банкротом

В Арбитражный суд Ростовской области было направлено заявление «Сбербанка России» о признании банкротом производителя одежды «Промспецшвей». Согласно документации суда, в 2023 году компания взяла у банка три кредита для развития бизнеса, но так и не выплатила их. Общая сумма задолженности вместе с процентами и неустойками составила 10,2 миллиона рублей.