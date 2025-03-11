Рабочие разрушили уникальный декор на фасаде Ростовского цирка

Однако по информации издания Donnews, еще летом прошлого года сотрудники комитета по охране ОКН при внеплановой проверке обнаружили, что при реставрации цирка был демонтирован штукатурный слой по всей поверхности северного фасада здания, частично утрачен архитектурный декор (штукатурные наличники, подоконные тяги, сандрики (разновидность карниза) с части окон и другие нарушения. В связи с этим организация обратилась в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.