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Posted 11 марта, 11:05

Published 11 марта, 11:05

Modified 11 марта, 11:07

Updated 11 марта, 11:07

Цирк в Ростове

Рабочие разрушили уникальный декор на фасаде Ростовского цирка

11 марта 2025, 11:05
Фото: rostovgazeta.ru. Цирк в Ростове

Реставрацию Ростовского цирка останавливали из-за разрушения декора на фасаде

По постановлению суда реставрация Ростовского цирка остановлена из-за того, что рабочие демонтировали архитектурные элементы фасада. Подрядчик был оштрафован, пишут СМИ.

Реставрация Ростовского цирка началась еще весной 2024 года. Так как здание является объектом культурного наследия, то в его внешний вид нельзя вносить никаких изменений, даже во время проведения ремонтных работ.

Однако по информации издания Donnews, еще летом прошлого года сотрудники комитета по охране ОКН при внеплановой проверке обнаружили, что при реставрации цирка был демонтирован штукатурный слой по всей поверхности северного фасада здания, частично утрачен архитектурный декор (штукатурные наличники, подоконные тяги, сандрики (разновидность карниза) с части окон и другие нарушения. В связи с этим организация обратилась в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Подрядчика ООО «Интеграл» хотели привлечь к ответственности по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов России». Однако гендиректор компании попытался объяснить, что проект реставрации подразумевает удаление элементов с нарушением адгезии, поэтому некоторый декор был снят. На их месте были установлены маячки, чтобы в будущем воссоздать эти объекты.

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Тем не менее суд встал на сторону Комитета по охране ОКН и пришел к выводу, что проект не включал демонтаж элементов архитектурного декора. Так, компания «Интеграл» была оштрафована на полмиллиона рублей. Реставрация была временно приостановлена, но с 31 января 2025 года подрядчик вновь приступил к выполнению работ.

Ранее RostovGazeta рассказала, что масштабная реставрация Ростовского цирка продлится три года. На реализацию проекта было выделено почти два миллиарда рублей.

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