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Posted 11 марта, 17:23

Published 11 марта, 17:23

Modified 12 марта, 05:41

Updated 12 марта, 05:41

Во время футбольного матча 12 марта в Ростове изменится схема движения автобусов

Работа общественного транспорта в Ростове изменится 12 марта. Как он будет ходить?

11 марта 2025, 17:23

Во время футбольного матча 12 марта в Ростове изменится схема движения автобусов

Общественный транспорт во время матча ФК «Ростов» — ФК «Зенит» на стадионе «Ростов-Арена» будет работать с изменениями. Об этом рассказали в департаменте транспорта города.

Матч ФК «Ростов» — ФК «Зенит» состоится завтра вечером, 12 марта 2025 года, в 18.15 мск.

Рядом со стадионом размещена остановка «Аллея „Ростов-Арена“, через который проходят автобусы № 8, 39, 49, 65а и 75.

Еще семь городских маршрутов собираются продлить. Так, автобусы № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 в период с 16.30 до 21.30 мск будут идти до торгового центра «Мегамаг». Пассажиры смогут высадиться на остановке «Аллея „Ростов-Арена“».

Власти Ростова заявили, что автобусы должны ездить до 24.00. Почему их не дождаться?
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Ранее RostovGazeta рассказала, почему ростовчане часто не могут дождаться автобусов по вечерам.

А вы пойдете на матч?
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