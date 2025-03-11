Работа общественного транспорта в Ростове изменится 12 марта. Как он будет ходить?

Еще семь городских маршрутов собираются продлить. Так, автобусы № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 в период с 16.30 до 21.30 мск будут идти до торгового центра «Мегамаг». Пассажиры смогут высадиться на остановке «Аллея „Ростов-Арена“».