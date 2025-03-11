Работа общественного транспорта в Ростове изменится 12 марта. Как он будет ходить?

Posted 11 марта, 17:23
Published 11 марта, 17:23
Modified 12 марта, 05:41
Updated 12 марта, 05:41
Матч ФК «Ростов» — ФК «Зенит» состоится завтра вечером, 12 марта 2025 года, в 18.15 мск.
Рядом со стадионом размещена остановка «Аллея „Ростов-Арена“, через который проходят автобусы № 8, 39, 49, 65а и 75.
Еще семь городских маршрутов собираются продлить. Так, автобусы № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 в период с 16.30 до 21.30 мск будут идти до торгового центра «Мегамаг». Пассажиры смогут высадиться на остановке «Аллея „Ростов-Арена“».