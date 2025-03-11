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Posted 11 марта, 11:11

Published 11 марта, 11:11

Modified 11 марта, 11:13

Updated 11 марта, 11:13

Сбер запустил весенний набор студентов на стажировку

Сбер запустил весенний набор студентов на стажировку

11 марта 2025, 11:11
Фото: пресс-служба Юго-Западный банк. Сбербанк России.
В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе стартовал набор на весеннюю волну стажировок в Сбере для студентов очной формы обучения ИТ, технических, экономических и бизнес-специальностей.

Подать заявку на участие могут студенты вузов или колледжей, начиная со второго курса обучения. Принимать их будут до 31 мая.

Студентам предлагают гибкий график работы — от 20 до 40 часов в неделю. Возможен вариант удаленного трудоустройства. Сбер оплачивает студенческие стажировки. При полной занятости ребята смогут зарабатывать до 40 800 руб. в месяц до вычета налогов.

После окончания трехмесячной стажировки ее можно будет продлить еще на такой же срок. Если стажер хорошо проявит себя, он получит приглашение на постоянную работу в штат Сбера.

HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова отмечает, что стажировки в Сбере — это реальный шанс для студентов получить первый опыт в крупнейшем банке страны и применить свои знания на практике.

«Для нас важно не просто дать студентам рабочее место, но и помочь им раскрыть потенциал, научить работать в команде и принимать самостоятельные решения. Мы рады открывать новые карьерные возможности для молодых специалистов: многие наши стажеры в дальнейшем становятся сотрудниками Сбера» — прокомментировала Прохорова.

Подать заявку на стажировку можно на SberStudent — список актуальных направлений будет регулярно обновляться на сайте.

#Екатерина Кузьмина
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