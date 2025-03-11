Сбер запустил весенний набор студентов на стажировку

Posted 11 марта, 11:11
Published 11 марта, 11:11
Modified 11 марта, 11:13
Updated 11 марта, 11:13
Подать заявку на участие могут студенты вузов или колледжей, начиная со второго курса обучения. Принимать их будут до 31 мая.
Студентам предлагают гибкий график работы — от 20 до 40 часов в неделю. Возможен вариант удаленного трудоустройства. Сбер оплачивает студенческие стажировки. При полной занятости ребята смогут зарабатывать до 40 800 руб. в месяц до вычета налогов.
После окончания трехмесячной стажировки ее можно будет продлить еще на такой же срок. Если стажер хорошо проявит себя, он получит приглашение на постоянную работу в штат Сбера.
HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова отмечает, что стажировки в Сбере — это реальный шанс для студентов получить первый опыт в крупнейшем банке страны и применить свои знания на практике.
«Для нас важно не просто дать студентам рабочее место, но и помочь им раскрыть потенциал, научить работать в команде и принимать самостоятельные решения. Мы рады открывать новые карьерные возможности для молодых специалистов: многие наши стажеры в дальнейшем становятся сотрудниками Сбера» — прокомментировала Прохорова.
Подать заявку на стажировку можно на SberStudent — список актуальных направлений будет регулярно обновляться на сайте.