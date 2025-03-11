rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 09:22

Published 11 марта, 09:22

Modified 11 марта, 09:24

Updated 11 марта, 09:24

Александр Скрябин

«Скрябину будет нелегко»: политолог рассказал, с чем столкнется новый глава Ростова

11 марта 2025, 09:22
Фото: ТГ Александра Скрябина. Александр Скрябин

Политолог рассказал, с чем столкнется новый глава Ростова-на-Дону

Сюжет
Эксклюзив
Политолог Дмитрий Абросимов рассказал RostovGazeta, что от главы Александра Скрябина ждет Ростов, и почему решать актуальные вопросы ему будет очень сложно.

Напомним, что на внеочередном заседании Гордумы главой Ростова избран Александр Скрябин. Политолог характеризует его опытным, высококвалифицированным специалистом — и в административных делах и в муниципалитете. Более того, Скрябин много лет проработал в водоканале, и хорошо знаком с работой системы водоснабжения.

«Перед ним стоит тот же вопрос, что и перед Юрием Слюсарем — какая будет команда. Большинство из тех, кто остался — это люди из команды Логвиненко. Будет ли Скрябин менять команду, подбирать новые кадры — пока вопрос открыт», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Собеседник добавляет, что работать новому главе предстоит по двум разделам. Первый — это то, что ждет от него население. Второе — ожидания элиты. И эти направления, как уточняет эксперт, абсолютно разные.

«Горожане ждут улучшения ситуации в жилищно-коммунальном комплексе. Устранения порывов, проблем с электричеством, теплоснабжением. Но здесь есть серьезная проблема — коммуникации не ремонтировались долгое время. И теплотрассы, и водоканальная тематика, и свет — все изношено. Плюс строятся новые микрорайоны, к которым нет нормальной подводки сетей и так далее. Как он будет решать эту серьезную проблему — я не представляю», — комментирует Абросимов.
Депутаты избрали нового главу Ростова. Кто стал хозяином города?
Узнать подробнее
Выборы главы города в Ростове
Выборы главы города в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru

Не менее важным для населения является и решение вопроса с общественным транспортом.

«И это то же не менее серьезная проблематика. У нас хоть и не монополия, но есть несколько компаний, которые контролируют транспортные перевозки в городе. Как Скрябин будет с ними общаться — я не знаю. А они имеют своих представителей в депутатском корпусе Ростова. Думаю, что они опять будут проводить своих людей. Яркий пример, когда против трамвайной реформы выступили хозяева автобусных парков. Это же их бизнес», — объясняет спикер.

Элиты, как считает политолог, ждут от Скрябина совершенно иного.

«Когда врио губернатора отобрал у мэра Ростова решение вопросов по застройке, статус главы для элиты резко упал. Крупным застройщикам он стал не интересен — их вопрос теперь решается не в городе, а в области. Поэтому я уверен, что Скрябину придется очень нелегко. Как он будет выходить из ситуации, представить сложно», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за порыва водопровода в Ростовской области выросла гигантская ледяная гора.

Гигантская ледяная гора выросла в Ростовской области. Что произошло?
Узнать подробнее
Читайте также:
Сразу пять коммунальных аварий оставили жителей Ростова без воды. Когда все починят?В Ростове на Западном забил коммунальный фонтан«Залеплю розетки пластилином»: жители Ростовской области возмущены ростом тарифов ЖКХ
#Дарья Демидова#Транспортные перевозки#Мэр#Жилищно-коммунальный комплекс#Эксклюзив#Водоснабжение#Новости#Ростов#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Александр Скрябин#Общество#Ростовская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика