«Скрябину будет нелегко»: политолог рассказал, с чем столкнется новый глава Ростова

Напомним, что на внеочередном заседании Гордумы главой Ростова избран Александр Скрябин. Политолог характеризует его опытным, высококвалифицированным специалистом — и в административных делах и в муниципалитете. Более того, Скрябин много лет проработал в водоканале, и хорошо знаком с работой системы водоснабжения.