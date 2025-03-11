«Скрябину будет нелегко»: политолог рассказал, с чем столкнется новый глава Ростова

Posted 11 марта, 09:22
Published 11 марта, 09:22
Modified 11 марта, 09:24
Updated 11 марта, 09:24
Напомним, что на внеочередном заседании Гордумы главой Ростова избран Александр Скрябин. Политолог характеризует его опытным, высококвалифицированным специалистом — и в административных делах и в муниципалитете. Более того, Скрябин много лет проработал в водоканале, и хорошо знаком с работой системы водоснабжения.
«Перед ним стоит тот же вопрос, что и перед Юрием Слюсарем — какая будет команда. Большинство из тех, кто остался — это люди из команды Логвиненко. Будет ли Скрябин менять команду, подбирать новые кадры — пока вопрос открыт», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Собеседник добавляет, что работать новому главе предстоит по двум разделам. Первый — это то, что ждет от него население. Второе — ожидания элиты. И эти направления, как уточняет эксперт, абсолютно разные.
«Горожане ждут улучшения ситуации в жилищно-коммунальном комплексе. Устранения порывов, проблем с электричеством, теплоснабжением. Но здесь есть серьезная проблема — коммуникации не ремонтировались долгое время. И теплотрассы, и водоканальная тематика, и свет — все изношено. Плюс строятся новые микрорайоны, к которым нет нормальной подводки сетей и так далее. Как он будет решать эту серьезную проблему — я не представляю», — комментирует Абросимов.
Не менее важным для населения является и решение вопроса с общественным транспортом.
«И это то же не менее серьезная проблематика. У нас хоть и не монополия, но есть несколько компаний, которые контролируют транспортные перевозки в городе. Как Скрябин будет с ними общаться — я не знаю. А они имеют своих представителей в депутатском корпусе Ростова. Думаю, что они опять будут проводить своих людей. Яркий пример, когда против трамвайной реформы выступили хозяева автобусных парков. Это же их бизнес», — объясняет спикер.
Элиты, как считает политолог, ждут от Скрябина совершенно иного.
«Когда врио губернатора отобрал у мэра Ростова решение вопросов по застройке, статус главы для элиты резко упал. Крупным застройщикам он стал не интересен — их вопрос теперь решается не в городе, а в области. Поэтому я уверен, что Скрябину придется очень нелегко. Как он будет выходить из ситуации, представить сложно», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за порыва водопровода в Ростовской области выросла гигантская ледяная гора.