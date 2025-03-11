Стало известно, кому в Ростовской области предлагают зарплату до 500 тысяч рублей

На четвертом месте с зарплатой от 300 тысяч рублей (до вычета налогов) расположилась вакансия управляющего крупяным заводом. Сотрудник должен иметь широкий спектр навыков и уметь выполнять сложные задачи, в том числе заниматься разработкой мер по повышению качества и конкурентоспособности продукции.