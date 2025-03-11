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Posted 11 марта, 09:24

Published 11 марта, 09:24

Modified 11 марта, 09:26

Updated 11 марта, 09:26

Агроном в поле

Стало известно, кому в Ростовской области предлагают зарплату до 500 тысяч рублей

11 марта 2025, 09:24
Фото: prostooleh/freepik. Агроном в поле

Директора заводов в Ростовской области могут получать от 360 тысяч рублей

Аналитики изучили рынок труда Ростовской области и узнали, кому в 2025 году предлагают самые высокие заработные платы.

Согласно данным hh.ru, замыкает пятерку прибыльных специальностей офтальмохирург. Профессионалам предлагают от 250 до 500 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы не менее 10 лет.

На четвертом месте с зарплатой от 300 тысяч рублей (до вычета налогов) расположилась вакансия управляющего крупяным заводом. Сотрудник должен иметь широкий спектр навыков и уметь выполнять сложные задачи, в том числе заниматься разработкой мер по повышению качества и конкурентоспособности продукции.

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На третьем месте оказались старшие РНР программисты. Это специалисты, которые создают и поддерживают веб-сайты и приложения, а также делают многое другое, используя язык программирования PHP. Работодатели готовы им платить от 300 тысяч рублей на руки.

От 350 тысяч рублей могут получать Data scientist (Специалисты по обработке данных), занимающиеся проведением ETL-процедур и исследовательского анализа данных (EDA) и прочим. Это второе место рейтинга. А вот первое — досталось директорам заводов с зарплатой от 360 тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta писала, что водителям автобусов в Ростове предлагают зарплату в 150 тысяч рублей. Однако очередей из желающих работать, так и нет.

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