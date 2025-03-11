Строительная компания потребовала от донской Gloria Jeans 10 млн рублей

Posted 11 марта, 04:26
Published 11 марта, 04:26
Modified 11 марта, 04:26
Updated 11 марта, 04:26
ООО «Городская инженерно-строительная компания» подала на донского производителя одежды иск о взыскании суммы в размере десяти миллионов рублей. Причина, по которой организация направила исковое заявление, в документах не указана.
По информации системы «Спарк», компания «ГИСК» зарегистрирована в Новосибирске 2012 году. Она занимается возведением жилых и нежилых домов. Чистая прибыль компании, по данным на 2023 год, составила 1,6 миллиона рублей.
Напомним, ранее руководство Gloria Jeans объявили о закрытии фабрик в некоторых городах на Дону. Позже выяснилось, на что площадки в Гуково и Зверево зашел новый инвестор — ООО «Булава». О том, что там будут производить — читайте в материале.