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Posted 11 марта, 04:26

Published 11 марта, 04:26

Modified 11 марта, 04:26

Updated 11 марта, 04:26

Магазин «Глория Джинс»

Строительная компания потребовала от донской Gloria Jeans 10 млн рублей

11 марта 2025, 04:26
Фото: rostovgazeta.ru. Магазин «Глория Джинс»
Строительная компания из Новосибирска направила в суд исковое заявление на производителя одежды из Ростовской области Gloria Jeans. Соответствующая документация размещена в картотеке Арбитражного суда города Москвы.

ООО «Городская инженерно-строительная компания» подала на донского производителя одежды иск о взыскании суммы в размере десяти миллионов рублей. Причина, по которой организация направила исковое заявление, в документах не указана.

По информации системы «Спарк», компания «ГИСК» зарегистрирована в Новосибирске 2012 году. Она занимается возведением жилых и нежилых домов. Чистая прибыль компании, по данным на 2023 год, составила 1,6 миллиона рублей.

На Дону инвестору фабрик бывшей Gloria Jeans запретили нанимать мигрантов
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Напомним, ранее руководство Gloria Jeans объявили о закрытии фабрик в некоторых городах на Дону. Позже выяснилось, на что площадки в Гуково и Зверево зашел новый инвестор — ООО «Булава». О том, что там будут производить — читайте в материале.

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