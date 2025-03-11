Суворовский и Левенцовский предложили выделить в полноценные районы в Ростове

Posted 11 марта, 08:32
Published 11 марта, 08:32
Modified 11 марта, 08:34
Updated 11 марта, 08:34
Внеочередное заседание Гордумы состоялось 11 марта. На нем кандидаты на должность главы Ростова представили свои программы по решению проблем, которые считают наиболее важными.
Виталий Золотухин, который сейчас занимает место замдиректора департамента имущественно-земельных отношений, выступил с предложением сделать из микрорайонов Суворовского и Левобережного районы.
— Я считаю, что в городе назрела пора выделять как отдельные единицы Суворовский и Левобережный районы. Потому что проблемы, связанные с их развитием, достаточно уникальны. Мне кажется, эти районы должны иметь право на существование отдельное, — отметил чиновник.
Ранее с предложениями выступал Александр Скрябин.