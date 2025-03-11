rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 08:32

Published 11 марта, 08:32

Modified 11 марта, 08:34

Updated 11 марта, 08:34

Виталий Золотухин

Суворовский и Левенцовский предложили выделить в полноценные районы в Ростове

11 марта 2025, 08:32
Фото: rostovgazeta.ru. Виталий Золотухин
Замдиректора ДИЗО Виталий Золотухин, выступая в качестве кандидата на должность главы Ростова, предложил выделить Суворовский и Левенцовский в отдельные районы. Рассказываем, зачем это нужно.

Внеочередное заседание Гордумы состоялось 11 марта. На нем кандидаты на должность главы Ростова представили свои программы по решению проблем, которые считают наиболее важными.

Виталий Золотухин, который сейчас занимает место замдиректора департамента имущественно-земельных отношений, выступил с предложением сделать из микрорайонов Суворовского и Левобережного районы.

Утром 11 марта в Гордуме объявят имя нового главы Ростова-на-Дону
Узнать подробнее
— Я считаю, что в городе назрела пора выделять как отдельные единицы Суворовский и Левобережный районы. Потому что проблемы, связанные с их развитием, достаточно уникальны. Мне кажется, эти районы должны иметь право на существование отдельное, — отметил чиновник.

Ранее с предложениями выступал Александр Скрябин.

Читайте также:
Два кандидата на должность главы Ростова-на-Дону не явились в день отбораКонкурс на пост нового главы Ростова-на-Дону планируют провести 10 мартаДепутаты в Ростове переизбрали председателем Гордумы Зинаиду Неярохину
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Депутат#Конкурс#Гордума#Кандидаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика