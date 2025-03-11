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Posted 11 марта, 17:42

Published 11 марта, 17:42

Modified 11 марта, 17:44

Updated 11 марта, 17:44

Тяжелым большегрузам запретят ездить по дорогам Ростовской области днем в жару

Тяжелым большегрузам запретят ездить по дорогам Ростовской области днем в жару

11 марта 2025, 17:42
Фото: 1MI.
В Ростовской области введут временные ограничения движения транспортных средств, которые перевозят тяжелые грузы. Данную информацию сообщили в пресс-службе донского Минтранса.

Машинам, которые перевозят тяжеловесный груз, будет разрешено двигаться по автодорогам только в период с 22.00 до 10.00 мск. Движение транспорта по временной схеме будет осуществляться с 20 мая по 31 августа 2025 года на асфальтобетонных дорогах. Ограничение будет действовать при дневной температуре воздуха выше +32 градусов.

Уточняется, что нововведение не будет распространяться на пассажирские автобусы. Также ограничение не относится к машинам, которые перевозят груз, необходимый для ликвидации происшествий и проведения ремонтных работ.

В центре Ростова наладят работу дорожных камер после критики «грузового каркаса»
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Ранее RostovGazeta сообщила, что врио губернатора региона Юрий Слюсарь раскритиковал реализацию идеи «дорожного каркаса».

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Транспорт#Ограничения#Грузоперевозки#Минтранс#Большегрузы#Автодороги
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