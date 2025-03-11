Тяжелым большегрузам запретят ездить по дорогам Ростовской области днем в жару

Машинам, которые перевозят тяжеловесный груз, будет разрешено двигаться по автодорогам только в период с 22.00 до 10.00 мск. Движение транспорта по временной схеме будет осуществляться с 20 мая по 31 августа 2025 года на асфальтобетонных дорогах. Ограничение будет действовать при дневной температуре воздуха выше +32 градусов.