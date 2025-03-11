Тяжелым большегрузам запретят ездить по дорогам Ростовской области днем в жару

Posted 11 марта, 17:42
Published 11 марта, 17:42
Modified 11 марта, 17:44
Updated 11 марта, 17:44
Машинам, которые перевозят тяжеловесный груз, будет разрешено двигаться по автодорогам только в период с 22.00 до 10.00 мск. Движение транспорта по временной схеме будет осуществляться с 20 мая по 31 августа 2025 года на асфальтобетонных дорогах. Ограничение будет действовать при дневной температуре воздуха выше +32 градусов.
Уточняется, что нововведение не будет распространяться на пассажирские автобусы. Также ограничение не относится к машинам, которые перевозят груз, необходимый для ликвидации происшествий и проведения ремонтных работ.
Ранее RostovGazeta сообщила, что врио губернатора региона Юрий Слюсарь раскритиковал реализацию идеи «дорожного каркаса».