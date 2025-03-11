Утром 11 марта в Гордуме объявят имя нового главы Ростова-на-Дону

Posted 11 марта, 06:43
Published 11 марта, 06:43
Modified 11 марта, 07:02
Updated 11 марта, 07:02
За должность изначально собирались бороться 12 человек. Однако двое сошли с дистанции еще до старта: кандидаты не явились в Гордуму в день отбора, 10 марта.
После собеседования и тестирования во втором этапе конкурса остались двое претендентов. Это замдиректора ДИЗО Виталий Золотухин и и. о. главы администрации Ростова Александр Скрябин.
Если последний не выиграет этот конкурс, то его увольнение из верхушки регионального правительства окажется напрасным. Перед тем, как бороться за пост главы города, Скрябин был первым замгубернатора Ростовской области.