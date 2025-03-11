В Ростове вынесли приговор агенту СБУ за попытку убийства общественного деятеля

Posted 11 марта, 14:36
Published 11 марта, 14:36
Modified 11 марта, 14:38
Updated 11 марта, 14:38
Перед судом предстал житель Ялты Петр Жицкий. Ему вмешают преступления сразу по шести статьям. Это — госизмена, прохождение обучения для террористической деятельности, покушение на жизнь общественного деятеля, незаконное хранение и изготовление взрывчатки, а также ношение оружия и боеприпасов.
Выяснилось, что в 2022 году фигурант выразил желание помогать сотрудникам СБУ в деятельности против Российской Федерации. Для этого он научился изготавливать и использовать взрывчатку, а также приобрел пистолет с патронами.
На протяжении года Жицкий сообщал СБУ информацию о местоположении Олега Царева — общественного деятеля, который поддерживает проведение спецоперации. За это он каждый месяц получал около 15 тысяч рублей.
В октябре 2023 года в Ялте Жицкий несколько раз выстрелил в Царёва. Мужчина смог скрыться с места нападения и остался жив.
В итоге по решению суда Жицкого ждет 24 года за решеткой. Также ему назначили ограничение свободы сроком на полтора года штраф в размере 800 тысяч рублей.
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