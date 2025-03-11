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Posted 11 марта, 14:36

Published 11 марта, 14:36

Modified 11 марта, 14:38

Updated 11 марта, 14:38

Олег Царев

В Ростове вынесли приговор агенту СБУ за попытку убийства общественного деятеля

11 марта 2025, 14:36
Фото: «ЦарьградТВ». Олег Царев
Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор агенту СБУ, который пытался застрелить общественного деятеля Олега Царева. Информация об этом появилась на сайте Генпрокуратуры Российской Федерации.

Перед судом предстал житель Ялты Петр Жицкий. Ему вмешают преступления сразу по шести статьям. Это — госизмена, прохождение обучения для террористической деятельности, покушение на жизнь общественного деятеля, незаконное хранение и изготовление взрывчатки, а также ношение оружия и боеприпасов.

Выяснилось, что в 2022 году фигурант выразил желание помогать сотрудникам СБУ в деятельности против Российской Федерации. Для этого он научился изготавливать и использовать взрывчатку, а также приобрел пистолет с патронами.

На протяжении года Жицкий сообщал СБУ информацию о местоположении Олега Царева — общественного деятеля, который поддерживает проведение спецоперации. За это он каждый месяц получал около 15 тысяч рублей.

В октябре 2023 года в Ялте Жицкий несколько раз выстрелил в Царёва. Мужчина смог скрыться с места нападения и остался жив.

В итоге по решению суда Жицкого ждет 24 года за решеткой. Также ему назначили ограничение свободы сроком на полтора года штраф в размере 800 тысяч рублей.

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