rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 07:00

Published 11 марта, 07:00

Modified 11 марта, 07:00

Updated 11 марта, 07:00

В село Тюльпаны на востоке Ростовской области впервые пришел скоростной интернет

В село Тюльпаны на востоке Ростовской области впервые пришел скоростной интернет

11 марта 2025, 07:00
Фото: пресс-служба МТС.
Высокоскоростная мобильная связь и интернет от МТС появились в малонаселенном пункте Тюльпаны, который располагается на юге Заветинского района Ростовской области.

В селе Тюльпаны, основанном в 1987 году, проживает менее 700 человек, однако и они остро нуждаются в стабильной связи.

Новое телеком-оборудование, установленное здесь в конце 2024 году, решает эту проблему и обеспечивает быстрый и бесперебойный доступ к скоростному интернету и мобильной связи.

«В Ростовской области мы формируем телеком-инфраструктуру, где жители больших и маленьких населенных пунктов имеют равный доступ к современным цифровым технологиям. Особое внимание уделяем тем локациям, где ранее не было сети МТС, устанавливая там новые базовые станции», — отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика