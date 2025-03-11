В село Тюльпаны на востоке Ростовской области впервые пришел скоростной интернет

Posted 11 марта, 07:00
Published 11 марта, 07:00
Modified 11 марта, 07:00
Updated 11 марта, 07:00
В селе Тюльпаны, основанном в 1987 году, проживает менее 700 человек, однако и они остро нуждаются в стабильной связи.
Новое телеком-оборудование, установленное здесь в конце 2024 году, решает эту проблему и обеспечивает быстрый и бесперебойный доступ к скоростному интернету и мобильной связи.
«В Ростовской области мы формируем телеком-инфраструктуру, где жители больших и маленьких населенных пунктов имеют равный доступ к современным цифровым технологиям. Особое внимание уделяем тем локациям, где ранее не было сети МТС, устанавливая там новые базовые станции», — отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.